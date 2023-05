Dólar recua ante real e alguns pares emergentes antes de CPI dos EUA

O dólar recua ante o real e alguns pares emergentes ligados a commodities na manhã desta quarta-feira (10) antes do CPI dos EUA. Os investidores ajustam posições de olho nos dados de Produção Industrial brasileira acima da mediana esperada e sinais sobre a tramitação do arcabouço fiscal no Congresso. Lá fora, a moeda americana exibe sinais positivos frente moedas rivais e está mista ante as emergentes ligadas a commodities, antes do CPI dos Estados Unidos.O relator do projeto que cria o novo arcabouço fiscal, deputado Claudio Cajado (PP-BA), disse em entrevista à GloboNews mais cedo que o esboço de seu relatório sobre o assunto está pronto e que agora espera devolutivas do Poder Executivo para poder avançar com a tramitação."Espero que até o final do dia eu tenha retorno das conversas feitas ontem no Palácio do Planalto", disse ele durante a entrevista. "É possível que possamos entregar amanhã (quinta-feira)", afirmou, acrescentando que também aguarda os desdobramentos de negociações com os partidos PSB e PSD que acontecerão hoje à tarde.A produção industrial subiu 1,1% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal, mais que a mediana positiva de 1,0% esperada pelo mercado. Em relação a março de 2022, a produção subiu 0,9%, sem ajuste, também maior que a mediana positiva de 0,7%. No acumulado do ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, a indústria teve uma queda de 0,4%. Em 12 meses, a produção ficou estável.Antes da abertura dos mercados locais, o Banco Central avaliou, por meio do Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre de 2022, que os resultados das análises realizadas continuam indicando que não há risco relevante para a estabilidade financeira no Brasil. Segundo o BC, o sistema bancário permanece com liquidez confortável para manter a estabilidade financeira e o regular funcionamento do sistema de intermediação.Às 9h17 desta quarta-feira, o dólar à vista tinha viés de baixa de 0,05%, a R$ 4,9841. O dólar junho recuava 0,11%, a R$ 5,005.