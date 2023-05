Bolsas da Ásia fecham em baixa, com predomínio de cautela antes do CPI dos EUA

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam em baixa moderada nesta quarta-feira (10) com investidores mostrando cautela antes de novos dados de inflação dos EUA, que são fundamentais para a trajetória dos juros americanos nos próximos meses.O índice japonês Nikkei caiu 0,41% em Tóquio, a 29.122,18 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,53% em Hong Kong, a 19.762,20 pontos, o sul-coreano Kospi teve baixa de 0,54% em Seul, a 2.496,51 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,55% em Taiwan, a 15.641,76 pontos.Na China continental, o Xangai Composto apresentou perda um pouco mais expressiva, de 1,15%, mas o Shenzhen Composto driblou o tom negativo da Ásia, subindo 0,31%, a 2.029,27 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho: o S&P/ASX 200 caiu 0,12% em Sydney, a 7.255,70 pontos.A cautela predominou nos negócios da Ásia e do Pacífico antes de nova pesquisa sobre a inflação ao consumidor dos EUA (CPI), a ser divulgada nesta quarta. O comportamento da inflação americana é crucial para o que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decida sobre seus juros básicos mais adiante.Embora o consenso geral seja de que o Fed dará uma pausa no aperto monetário, após elevar juros em mais 25 pontos-base na semana passada, essa visão pode mudar rapidamente, a depender dos dados econômicos dos EUA.