Previsão é que relatório do arcabouço seja entregue até quinta-feira, diz relator

O relator do projeto do arcabouço fiscal, deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou estar trabalhando para que a quarta-feira (10), ou, no máximo, até quinta-feira (11), o relatório seja disponibilizado. Ele entrará em contato com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para confirmar a intenção de votar o texto já na semana que vem, na terça-feira, 16.Em fala a jornalistas, ele evitou comentar sobre eventuais mudanças no texto, como as excepcionalidades colocadas fora do limite de gastos. "Estamos estudando cada uma das excepcionalidades, ouvindo o governo quais foram as justificativas apresentadas para cada uma delas e espero que hoje a gente consiga concluir esses estudos com os argumentos que foram oferecidos para cada uma delas", disse.A declaração ocorreu após reunião com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e com o deputado de Portugal Duarte Pacheco, na manhã desta terça-feira.Cajado tem mantido reuniões com as bancadas e com os técnicos da Câmara e dos ministérios da Fazenda e Planejamento para confirmar as mudanças no texto original.Às 20 horas desta terça, ele ainda se reuniria com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE). Até a quarta-feira, o relator deve concluir a rodada de conversas. O deputado pontuou que irá buscar um "ponto de equilíbrio" na proposta. "Penso que a votação vai ser tranquila porque todos têm consciência de que é a lei mais importante que vamos votar este ano", declarou.