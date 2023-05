Com inauguração da linha de produção, caças Gripen serão produzidos no Brasil

Avião que estará pronto para uso em missões de combate e interceptação no ano que vem, o Saab F-39 Gripen, novo caça da FAB (Força Aérea Brasileira), teve sua linha de produção inaugurada nesta terça-feira (9) na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (a 306 km de São Paulo) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para uma plateia formada por políticos da região, militares e representantes dos governos brasileiro e sueco, coube ao ministro da Defesa, José Múcio, discursar em nome de Lula e dizer que o Brasil passa, a partir de agora, a ser um hub na produção de caças para outros países.

O tenente brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, comandante da FAB disse, após o evento, que os próximos passos serão, possivelmente, comprar mais aeronaves ainda no primeiro lote e que o País precisará de uma segunda compra futura.

Serão feitas 15 unidades no Brasil, com as primeiras entregas previstas para deixarem a linha de produção em 2025, numa história iniciada em dezembro de 2013, quando o Brasil escolheu o Gripen como modelo de caça preferido.

Segundo a Saab, possíveis novas encomendas da FAB e compras efetuadas por países da América Latina também deverão ser montadas em Gavião Peixoto.

Múcio disse que o caça será fundamental para a defesa do Brasil e que a transferência de tecnologia de ponta permitiu a inauguração da linha de produção em solo nacional.

Embora a inauguração tenha ocorrido nesta terça, os trabalhos na linha começaram no último dia 24.

CEO da Embraer Defesa e Segurança, Bosco da Costa Júnior disse que a inauguração é um marco para a história aérea brasileira.

A informação de que o Gripen estará pronto para uso em missões de combate em 2024, quando participará de seu primeiro exercício militar, é do comandante do GDA (Grupo de Defesa Aérea), baseado em Anápolis (GO), que concentra a frota de 36 caças encomendados pelo Brasil em 2014.

Os caças começaram a ser entregues de forma operacional em dezembro. Até aqui, há quatro aviões voando, além do primeiro exemplar enviado ao Brasil pela sueca Saab para finalizar a campanha de certificação militar.