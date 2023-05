Shoppings alinham o digital ao físico para atrair os consumidores pós-pandemia

Nas suas mais diversas formas, o mundo físico e o digital mesclam-se nos shoppings contemporâneos. Para atender esse cliente phigital, os grandes centros comerciais conectam o presencial ao online em uma experiência de consumo individual – de acordo com as necessidades e os desejos de cada frequentador.

Este foi o tema da edição de maio do Menupoa, realizada nesta terça-feira (9), na Capital.

A reunião-almoço, promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), convidou as gestoras Nailê Rocha, do Iguatemi, e Ana Brito, do Praia de Belas, para um painel mediado pelo vice-presidente da ACPA, Eduardo Oltramari, sobre os desafios destes complexos estabelecimentos frente às novas tecnologias.

Nesse sentido, Nailê destaca as diversas formas de interação dos consumidores contemporâneos com os shoppings: “Eles tanto podem comprar online e buscar na loja, quanto experimentar na loja e comprar no site. Há casos, inclusive, de pessoas que foram até a loja e não encontraram o produto, mas o vendedor fez o pedido pelo aplicativo da marca e mandou entregar na casa delas”, relata.

Este leque de opções, segundo ela, pode ser comprovado pelos números. “De 2020 a 2021, no auge do distanciamento social, o comércio online subiu quase 30%. Na medida em que a pandemia foi ficando menos restritiva, em 2022, este crescimento foi de apenas 1,6. Isso mostra que ainda queremos socializar e nada substitui o contato humano”, conclui a gerente-geral do Iguatemi.

Segundo a gerente-geral do Praia de Belas, o app do shopping conta com mais de 20 mil artigos e de 450 marcas. “Este complemento serve até como uma forma de publicidade. Mesmo em cidades que não tem o shopping da nossa marca, o comprador tem a possibilidade de adquirir estes produtos à distância”, destaca.

Em contrapartida, algumas atrações levam o público para dentro dos centros comerciais. “A exposição sobre o aclamado filme ET fez com que mais de 20 mil pessoas circulassem pelo shopping”, ressalta Ana.

Além disso, a grande quantidade de dados levantados nestas atividade ou nas promoções realizadas em datas comemorativas ajudam na assertividade das divulgações, alinhando o perfil do cliente aos descontos e lançamentos dos segmentos de seu interesse.

Esta complementação também está presente nas facilidades oferecidas pelos estabelecimentos a estes consumidores cada vez mais imediatistas. Antes de sair de casa, o cliente pode adquirir seu ingresso de cinema ou alinhar o seu pedido de lanche.

As novas tecnologias permitem ainda uma ampliação na experiência de compra. Há lojas que criam ambientes e situações para o consumidor se assegurar da sua escolha. Uma grife de tênis instalada no Iguatemi, por exemplo, criou cabines capazes de simular paisagens, incidências de luz, frio e calor, criando os cenários aos quais o usuário irá se deparar no dia a dia.

A segurança, um dos maiores atrativos destes estabelecimentos, ganhou reforço no mundo moderno. Com um grande número de câmeras e uma maior conectividade entre os funcionários, a sensação de proteção foi potencializada. Os próximos passos, segundo Oltramari, que também é superintendente do Total, serão a introdução de leitores faciais e a utilização da inteligência artificial nas rotinas dos shoppings. “Enquanto não temos ainda esta tecnologia, nada substitui o encantamento humano”, finaliza.