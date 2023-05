Fiema começa hoje conectando gestão ambiental e inovação

A partir de hoje, a 9ª Fiema Brasil volta ao Pavilhão E do Parque de Eventos, em Bento Gonçalves, na Serra, com o objetivo de promover conexão com a cadeia ambiental. Entre os dias 9 e 11 de maio, acontece a 9ª edição da feira, com uma série de eventos voltados a discutir e a mostrar tecnologias que levam competitividade aos negócios ao promover desenvolvimento sustentável. Isso estará em exposição tanto entre as cerca de 150 marcas presentes no evento quanto nas empresas expositoras e startups participantes da Arena de Startups, iniciativa que faz sua estreia no evento.

Nesse espaço também haverá programação com mais de 30 palestras, talks, pitchs e painéis, abordando assuntos como ESG, smartcities, transformação organizacional, liderança, inovação, economia circular, entre outros. Entre os palestrantes, estão nomes como Sandro Magaldi, coautor do bestseller "Gestão do Amanhã"; Alexandre Weimer, mentor de vendas e marketing e CEO da A9 Performance, e líderes das empresas Dana, Mercur, Arezzo, RandonCorp, GreenThinking Project e Sistema B Brasil. Outra novidade será uma batalha entre 24 startups, ação promovida em parceria com a marca de inovação do Sebrae, a SebraeX.