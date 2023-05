Haddad: Galípolo será indicado para Política Monetária do BC; Ailton Aquino para Fiscalização

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira (8), a indicação de Gabriel Galípolo, atualmente seu secretário-executivo no ministério, para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Para a outra diretoria vaga do BC, a de Fiscalização, a escolha do governo foi de Ailton Aquino, atual chefe do Departamento de Contabilidade, Orçamento e Execução Financeira, ligado à diretoria de Administração do BC.



O nome dos dois, que ainda têm de ser confirmados no Senado, já estavam circulando para assumir cargos na autoridade monetária.



Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a ida de Galípolo para o BC faz parte de uma intenção do governo de ir mudando a autarquia por dentro, diante das divergências com a atual liderança de Roberto Campos Neto.



Aquino, que já foi auditor-chefe do órgão, é bem avaliado, conhecido por posições técnicas, internamente.



Caso confirmado pelo Senado, Aquino será o primeiro diretor negro do BC.



Substituto de Galípolo na Fazenda



Para o cargo de Galípolo na secretaria-executiva da Fazenda, Haddad escolheu Dario Durigan, que já trabalhou com ele como assessor especial na prefeitura de São Paulo e atualmente é chefe de políticas públicas do Whatsapp no Brasil.



Segundo Haddad, Galípolo vai continuar despachando da Fazenda até a deliberação do seu nome pelo Senado.