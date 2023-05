Comitiva gaúcha faz pausa durante reuniões em NY com vista para o Rio Hudson

Fernanda Crancio, de Nova York (EUA)

Após a primeira etapa de reunião com executivos da Microsoft na manhã desta segunda-feira (8), o governador Eduardo Leite e os demais integrantes da comitiva gaúcha fizeram uma rápida pausa para um café. Os representantes gaúchos aproveitaram o intervalo para apreciar dos janelões a estonteante vista do Rio Hudson junto aos arranha-céus envidraçados.

A sede da Microsoft em Nova York está localizada no 34º andar do prédio On Dag, na 2nd Avenue, o que permite vista privilegiada da área.

O governador ressaltou o aproveitamento da região pelos moradores da cidade e lembrou do Cais Mauá de Porto Alegre e da revitalização da Orla do Guaíba , que tem permitido uma reaproximação dos porto-alegrenses com o lago.

Leite aproveitou ainda para falar aos parlamentares da reunião realizada na sexta-feira (6) com o prefeito Sebastião Melo sobre o projeto de revitalização do trecho 2 da Orla , que prevê a construção de um centro de eventos.

Nova York amanheceu ensolarada e com temperatura agradável nesta segunda, primeiro dia oficial da missão liderada por Leite à cidade. Por volta das 10h30min no horário local - uma hora a menos que o horário do Brasil - os termômetros já marcam 22°C.