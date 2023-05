Porto Alegre começa semana com 1,7 mil vagas de emprego

Nesta semana, o Sine Porto Alegre tem 1.401 vagas de emprego gerais e 319 oportunidades para Pessoa Com Deficiência (PCD), somando 1.720 vagas. Interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Na área de serviços, são 70 oportunidades para eletricista de rede e 68 para eletricista de manutenção industrial. No setor de construção civil, o maior número de vagas é para pedreiro, com 82 novas frentes de trabalho. Para PCDS, a função de atendente de balcão conta com 100 vagas disponíveis.



Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail [email protected]