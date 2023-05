Fundopem aprova mais projetos e passa de R$ 133 milhões em investimentos no RS

A reunião mensal do Grupo de Análise Técnica (Gate) confirmou nesta sexta-feira (5), mais incentivos para empreendimentos do Estado. O montante referente ao mês de abril foi de R$ 133,1 milhões aprovados para beneficiar 13 projetos via Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem). Ao todo, esse grupo de empresas contempladas vai gerar 169 empregos diretos, beneficiando oito áreas regionais e oito setores produtivos. O financiamento será aplicado para fins variados, como ampliação da unidade industrial, instalação de planta, aumento da capacidade produtiva, modernização da estrutura, entre outras melhorias. Os 13 projetos (onze de porte médio, um de porte grande e um de porte pequeno), estão distribuídos em oito regiões, Vale do Taquari (4), Norte (1), Serra (3), Hortênsias (2), Vale do Rio Pardo, Sul e Centro Sul, e sediados nos municípios de Encantado, Getúlio Vargas, Farroupilha, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Caxias do Sul, Venâncio Aires, Doutor Ricardo, Pelotas, Roca Sales, Lajeado, Bento Gonçalves e Camaquã. As indústrias selecionadas são do segmento metalmecânica, têxtil, alimentos, madeira, celulose e móveis, leites e derivados, químico, eletroeletrônico e vitinicultura. A empresa Viviana Alimentos Ltda foi a que recebeu o maior valor, uma soma de R$ R$ 27,9 milhões. Localizada em Camaquã, no Centro Sul, a indústria vai implantar um novo diagrama de moagem para ampliar a capacidade produtiva em 150 toneladas por dia de farinhas, pré-misturas e massas. A STW Soluções em Automações LTDA, em Lajeado, no Vale do Taquari, foi contemplada com o menor do lote, com R$ 1,5 milhão que será convertido para potencializar a capacidade produtiva de máquinas e equipamentos robóticos.O secretário de Desenvolvimento Econômico do RS (Sedec). Ernani Polo, considera o resultado positivo. “O valor em benefícios é maior que o de março, que foi de R$ 79,2 milhões, o que indica crescimento. O Estado via, Fundopem, cumpre seu papel de promover desenvolvimento econômico, atuando como parceiro do empreendedor”, disse. O diretor do Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas (Seadap),Gustavo Rech, afirma que a procura das indústrias pelo incentivo do Fundopem continua em crescimento. "Os projetos aprovados nos primeiros quatro meses de 2023 já atingiram 44% da quantidade do ano anterior. Isso mostra que a desburocratização da legislação e a realização de cursos de capacitação sobre o incentivo estão gerando resultados positivos no fomento ao desenvolvimento econômico", avalia.Os incentivos via Fundopem recebem total apoio do governador Eduardo Leite e do vice-governador, Gabriel Souza, visto que a potencialização da indútria gaúcha faz parte do programa de governo da gestão atual. De janeiro a abril de 2023, o Fundopem já forneceu R$ 1,3 bilhão em incentivos para 46 projetos e gerou 1302 empregos diretos.