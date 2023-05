Parceria entre RS e Holanda pode atrair investidores para produção de hidrogênio verde

World Hydrogen Summit 2023 Depois de anos de tratativas para colaboração entre Holanda e Rio Grande do Sul nas áreas de energia limpa e logística portuária, a carta de intenções, que será assinada no dia 10 de maio em Roterdã, durante o evento, prevê três anos de seminários online, participação em feiras e missões técnicas de representantes gaúchos e holandeses, além de ambiente favorável para investimentos no Estado, no Porto de Rio Grande.

Uma década depois do primeiro termo de entendimento entre o Ministério de Transportes do Brasil e Ministério de Infraestrutura dos Países Baixos, que, a priori, buscava estreitar laços na logística, surgiu a possibilidade de colaboração em relação em energia eólica offshore e nearshore e, por fim, produção de hidrogênio verde. "A agência empresarial e a rede diplomática da Holanda se aproximaram dos portos brasileiros, aqui no Rio Grande do Sul, o porto marítimo [Rio Grande] para verificar se havia interesse na parceria", explicou Lucila Almeida, representante adjunta do Escritório Holandês de Apoio a Negócios (NBSO Porto Alegre).

Segundo Lucila, o programa, intitulado de Portos Verdes, será subsidiado por empresas holandesas e pelo governo e pode atrair investidores holandeses para o Rio Grande do Sul e o convênio entre o Portos RS e o Porto de Roterdã pode trazer diversas vantagens para ambas partes. " É ganha-ganga. Para nós, é uma vantagem, porque ainda não temos investidores. Vamos ampliar os estudos, e esses parceiros podem identificar os potenciais de comércio." Além disso, existe uma troca de conhecimentos e de tecnologia", afirmou a representante do Escritório Holandês. Ela destacou a presença dos agentes holandeses na feira Intermodal de São Paulo.

em entrevista ao Jornal do Comércio ma comitiva liderada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e pelo governo gaúcho já havia visitado a cidade holandesa prospectando oportunidades nesse campo Além de integrantes da Porto RS, outros representantes do governo do Rio Grande do Sul participarão da comitiva que irá à Europa, entre os quais a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann. Ela detalhou,, que o encontro na Holanda apresentará diversas iniciativas abrangendo o assunto hidrogênio verde, abordando questões como fontes para produzir o combustível, equipamentos, mercados, entre outros tópicos. No ano passado,

Futuramente, outros portos brasileiros devem ser incorporados ao Portos Verdes, mas, por hora, três brasileiros foram selecionados: o de Rio Grande (RS), Porto de Paranaguá (PR) e do Porto de Pecém (CE). "O Rio Grande passa a ser protagonista", concluiu Lucila.

O que é hidrogênio verde?

Ao se obter o hidrogênio puro, é possível aproveitá-lo para ações como armazenar e gerar energia por meio de células de combustível (em veículos de pequeno, médio e grande porte, como automóveis e caminhões) e pode servir como insumo para a produção siderúrgica, química, petroquímica, agrícola, alimentícia e de bebidas e para aquecimento de edificações. O porto do Rio Grande é visto como um excelente local para se produzir esse combustível porque conta com geração de energia eólica (é preciso de uma eletricidade de fonte renovável para se obter o hidrogênio e ele ser considerado ‘verde’) e uma ótima condição logística.

Em 2022, no Estado, 51% da energia produzida foi através da fonte hidrelétrica, 23% de eólica, 15% fóssil e 11% fotovoltaica. E, segundo a secretária estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp, as fontes renováveis produziram 39% da eletricidade do planeta no ano passado.