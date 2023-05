Vipal conquista prêmio Top Of Mind do Transporte 2023

Agências

A Vipal Borrachas foi reconhecida com o prêmio Top Of Mind do Transporte 2023 na categoria Recapagem de Pneus. Em sua sexta edição, a premiação homenageia as marcas mais lembradas e os produtos preferidos dos transportadores, e esta foi a primeira vez que a categoria integrou a premiação.A escolha dos ganhadores ocorreu em três etapas, sendo a primeira através de votação realizada em eventos presenciais ao longo de 2022, a segunda etapa uma votação online entre janeiro e março deste ano a partir de banco de dados do Grupo TranspoData, e a fase final em março com votos de um núcleo formado por especialistas do segmento. No total, mais de 5.872 votos foram contabilizados, maior número entre todas as edições do Top Of Mind do Transporte.Receberam o prêmio pela Vipal Borrachas o Consultor Técnico e Comercial Hamilton Arruda de Oliveira e o Consultor Técnico Cacio Sartori. O Gerente Nacional Vipal Rede Autorizada, Ivanir Canevese, celebra o reconhecimento. “Sermos escolhidos de forma espontânea como a marca mais lembrada pelos transportadores quando o assunto é reforma de pneus é motivo de muito orgulho. Isso é resultado de um trabalho de excelência, de muita pesquisa e desenvolvimento de produtos de qualidade, processos bem definidos e do aprendizado de quase 50 anos ao lado de quem vive e faz o setor do transporte acontecer”, destaca Canevese.