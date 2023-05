Descolado de Nova York, Ibovespa sobe 0,37%

Descolado de Nova York pós-Fed e pós-Copom, o Ibovespa recuperou a linha dos 102 mil pontos, obtendo o primeiro ganho em três sessões neste começo de maio. Em moderação ao longo da tarde, a referência da B3 encerrou o dia de ontem em leve alta de 0,37%, aos 102.174,34 pontos, vindo de perdas de 0,13% e de 2,40% na abertura do mês. Nesta quinta-feira, oscilou entre 101.063,49 e 103.320,81, saindo de abertura aos 101.797,91 pontos. Ao final, mostrava giro financeiro a R$ 26,4 bilhões, um pouco acima da média recente. Na semana e no mês, o Ibovespa ainda cede 2,16%, com recuo de 6,89% no ano.

O bom desempenho de Petrobras (ON 1,46%, PN 1,59%) e dos grandes bancos (Bradesco PN 2,33%, Unit do Santander 1,73%) foi mais do que suficiente para compensar as perdas concentradas no setor metálico, espelhando as preocupações quanto à demanda chinesa que têm se refletido nos preços do minério de ferro, que estão abaixo de US$ 100 por tonelada nos contratos negociados em Cingapura, pela primeira vez desde novembro passado. Assim, Vale ON fechou a sessão em queda de 3,10%, enquanto a retração no setor de siderurgia chegou a 6,22% (CSN ON, mínima do dia no fechamento), refletindo também a recepção ao balanço da fabricante de aço.

Na ponta do Ibovespa, destaque para Ultrapar ( 11,81%), Dexco ( 7,28%), Magazine Luiza ( 6,89%), Pão de Açúcar ( 6,67%), Renner ( 6,11%) e MRV ( 5,42%), com Embraer (-9,71%), CSN (-6,22%), Carrefour Brasil (-4,86%), Gerdau (-4,13%) e Prio (-4,11%) no canto oposto.

"Com eventos importantes no dia anterior, e volatilidade na sessão de hoje (ontem), o descolamento do Ibovespa refletiu leitura 'hawkish' do Fed, ao não sinalizar com clareza o fim do ciclo de elevação de juros nos Estados Unidos, e um comunicado de certa forma mais ameno, 'dovish', do Copom, quando se olha para as entrelinhas. Assim, a curva de juros fechou, o que ajudou o desempenho de setores como os de varejo, tecnologia e construção na B3, mais expostos a juros, ao custo de crédito", diz Lucca Ramos, assessor de renda variável da One Investimentos.

Dessa forma o Ibovespa, mesmo com a moderação do meio para o fim da tarde, conseguiu resistir ao sinal negativo do exterior nesta penúltima sessão da semana. Em Nova York, rumores sobre a condição dos bancos médios americanos resultaram em pressão sobre todo o setor financeiro nesta quinta-feira, em que as perdas, no fechamento, ficaram entre 0,49% (Nasdaq) e 0,86% (Dow Jones).

O dólar à vista, por sua vez, encerrou a sessão desta quinta-feira cotado a R$ 4,9928, praticamente estável ( 0,02%). Segundo operadores, o dia foi de realização de lucros e ajuste finos de posições, além de fluxos pontuais de saída de capital externo. Investidores ainda avaliam os desdobramentos das decisões de política monetária aqui e nos Estados Unidos, enquanto monitoram as tensões no sistema bancário americano e seus desdobramentos sobre a economia global.

Na abertura dos negócios, o dólar até chegou a ensaiar uma queda mais forte no mercado local, registrando mínima a R$ 4,9700, em sintonia tendência de valorização de divisas emergentes frente à moeda americana. Mas a onda compradora arrefeceu e o dólar chegou a operar boa parte da manhã acima da linha de R$ 5,00, com máxima a R$ 5,0341. Principal termômetro do apetite por negócios, o contrato de dólar futuro para junho teve giro razoável, acima de US$ 12 bilhões.

No exterior, o índice DXY - que mede o desempenho do dólar frente a seis divisas fortes - trabalhou em leve alta, em razão dos ganhos da moeda americana frente ao euro. Pela manhã, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou alta de suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, o que representou uma desaceleração do ritmo de aperto. As apostas estavam divididas entre 25 pontos e 50 pontos.