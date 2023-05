Fórum debate os problemas de saúde mental e como as empresas devem lidar com o tema

A Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS) promoveu na manhã desta quinta-feira (4) a primeira edição do Fórum de Saúde Mental, com o tema "O bem-estar na agenda estratégica das organizações". O evento, realizado no Teatro da Pucrs, se propôs a debater as ações que podem ser desenvolvidas pelas empresas para apoiar os colaboradores e enfrentar as doenças de saúde mental, em especial ansiedade e depressão, problemas que afetam cada vez mais brasileiros. Mais de 420 pessoas assistiram às palestras, a maioria profissionais de gestão e RH, mas também havia trabalhadores da área de segurança do trabalho e médicos, entre outros. Entre os palestrantes da manhã, um consenso: o tratamento dos problemas de saúde mental no meio corporativo ainda não recebe a devida atenção por parte das organizações empresariais.

O presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, ressaltou a relevância do tema, uma vez que a falta de saúde mental tem preocupado a sociedade como um todo. "Há um crescimento vertiginoso desse tipo de doença. Dados do SUS e da Organização Mundial da Saúde apontam que essa passou a ser a nova epidemia", advertiu. Ele citou alguns dados sobre o impacto das doenças mentais na economia, entre eles a perda equivalente a 12 bilhões de dias de trabalho anualmente, segundo a OMS e a Organização Mundial do Trabalho (OIT), por problemas de depressão e ansiedade. "Os percentuais de brasileiros com depressão e ansiedade aumentaram desde a pandemia, e a preocupação da população em relação a isso também", reforçou Fagherazzi.

A perda da capacidade de trabalho e produtividade, em função de ansiedade e depressão, são fatores preocupantes para as empresas. "Tenho a impressão que as empresas sabem lidar bem com problemas físicos, uma dor aqui, uma gripe, encaminha para a área de saúde e resolve. O problema mental é diferente, é uma doença silenciosa que não aparece, começa aos poucos e a pessoa não percebe. Os gestores não estão preparados para dar o encaminhamento correto a essas pessoas que apresentam esses sintomas, é um grande desafio", refletiu o presidente da entidade.

A primeira palestra da manhã abordou o estigma sobre as doenças mentais no mundo corporativo. "De tabu para prioridade: conheça o futuro da saúde mental nas empresas", ministrada por Maikol Parnow, CEO da Hygia Saúde. Com passagem por grandes multinacionais como Dell, Apple e General Eletric, Parnow criou a Hygia em 2018, após ter Síndrome de Burnout. "Não trabalhava tanto quanto hoje, que sou empresário, mas tinha várias coisas ligadas a propósito de valores que acabavam confundindo algumas coisas e era muito sofrido pra mim. Não está ligado exatamente ao tempo de trabalho que é feito, mas como a gente encara o trabalhado e tudo o que está envolvido. Desde a liderança a valores e outras questões complexas que fizeram chegar a uma estafa mental", contou.

Parnow destacou que hoje 86% dos brasileiros sofre com algum transtorno mental. "Somos o País mais ansioso do mundo. A pandemia de Covid acabou mas trouxe uma nova, de saúde mental. Nunca antes se consumiu tanto antidepressivo, antiansiolítico no País. A saúde mental é muita coisa, só não é uma coisa, não é ‘mi mi mi’”, ressaltou.

Para auxiliar as empresas, a Hygia criou uma solução de tecnologia com seis questionários sobre as saúdes mental, nutricional, física, social, financeira e a qualidade do sono. A partir desses dados, é montado um mapa da saúde da empresa e individual, permitindo ao RH e ao gestor ver como está a saúde dos colaboradores e potenciais riscos Burnout, síndrome do pânico e outras doenças. “A partir daí, montamos estratégias para melhorar cada uma dessas questões porque não enxergamos a saúde de uma única vertente, mas de maneira integrativa”, explicou o CEO da empresa.

Falta de processos nas empresas pode adoecer colaboradores, alerta consultor

Na sequência do Fórum de Saúde Mental, foi abordada a "Saúde mental e o comportamento de risco no trabalho". O consultor em Treinamento & Desenvolvimento na Jober, Alexandre Eberle Alves, citou exemplos de fatores de risco psicossociais no trabalho, dentre eles a jornada excessiva ou insuficiente, falta de apoio, conflitos no ambiente, discriminação e assédio. “Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. O assédio é um problema que está adoecendo pessoas”, exemplificou.

Alves propôs uma reflexão sobre como algumas empresas estão deixando as pessoas doentes. As corporações não podem apenas atribuir os problemas a uma falta de percepção do colaborador, muitas vezes punindo os funcionários por isso. É preciso estabelecer processos para evitar que os problemas aconteçam. “Esses processos estão na mão das empresas e dos gestores. O que estamos dando para os nossos colaboradores atravessarem o oceano, um barquinho a remo ou um transatlântico?”, comparou.

Fechando a manhã, a coach Katia Magni falou sobre "Imunidade Emocional". “Saúde mental sempre foi um tabu, temos medo de falar isso. Setembro Amarelo chega a ser assustador para todos nós”, apontou. A imunidade emocional serve para fortalecer o indivíduo e o coletivo, compreender as emoções nos contextos atuais, identificando as forças e dificuldades e ampliando o repertório de autocuidado.

Katia questionou como diminuir as tensões entre equipes e liderados, questão relevante para permitir que os profissionais desenvolvam suas tarefas de forma mais eficiente e sendo mais criativos. "Nós como RH somos responsáveis por proporcionar um bom ambiente, não depende só da gente," disse.

Para uma melhor performance, é preciso trabalhar as lideranças das empresas. “Toda empresa é do tamanho da consciência das nossas lideranças. Se o profissional do RH não consegue trazer consciência para a nossa liderança, não está fazendo sua missão. Esse é o nosso papel”, ressaltou Katia. Para isso, a coach propõe a realização de iniciativas como programas para segurança do trabalho, de desenvolvimento e momentos de questionamento dentro das organizações.

O Fórum de Saúde Mental prosseguiu durante a tarde com as seguintes participações: CEO da Adequá Comunicação e mentora executiva, Jacque Lima, para dissertar sobre “As emoções à flor da pele e a Comunicação Interna como agente estratégico neste cenário organizacional”; o head do Bem-estar Instituto, Felipe Goettems, que tocará no tema “Engajamento no trabalho: bem-estar e performance andando juntos” e o professor, Tiago Tatton, que palestrará acerca do tema “Mindfulness: a melhor e mais rápida prática de autocuidado ao alcance de todos”.