Bolsas da Ásia fecham mistas, após Fed elevar juros e contração da manufatura na China

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (4) após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) elevar juros na véspera e dados mostrarem que a atividade manufatureira chinesa está em contração.



O índice Hang Seng avançou 1,27% em Hong Kong, a 19.948,73 pontos, impulsionado por ações de seguradoras, e o Taiex subiu 0,36% em Taiwan, a 15.609,03 pontos, mas o sul-coreano Kospi ficou praticamente estável em Seul, com baixa marginal de 0,02%, a 2.500,94 pontos.



Na China continental, os mercados terminaram o pregão sem direção única, na volta de um feriado de três dias. O Xangai Composto teve alta de 0,82%, a 3.350,46 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto registrou leve baixa de 0,08%, a 2.054,40 pontos.



No Japão, não houve negócios hoje pelo segundo dia consecutivo devido a feriados.



Na quarta-feira, 3, o Fed elevou seus juros básicos em 25 pontos-base, como era amplamente esperado, e sinalizou que o ciclo de aumento das taxas, iniciado em março do ano passado, pode ter chegado ao fim.



Já pesquisa da S&P Global/Caixin mostrou que o PMI industrial da China recuou para 49,5 abril, indicando que a manufatura da segunda maior economia do mundo voltou a se contrair, depois de se estabilizar no mês anterior.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou ligeiramente no vermelho, pressionada por ações de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 caiu 0,06% em Sydney, a 7.193,10 pontos.