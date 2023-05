Fluxo cambial total em 2023 até abril é positivo em US$ 13,533 bilhões, mostra BC

O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 13,533 bilhões em 2023 até abril, informou o Banco Central nesta quarta-feira (3) considerando o resultado parcial do quarto mês do ano. No mesmo período do ano passado, houve entrada líquida de US$ 15,353 bilhões. Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões.



No acumulado do ano, o canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 5,102 bilhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 180,320 bilhões e retiradas no total de US$ 185,422 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo em 2023 é positivo em US$ 18,635 bilhões, com importações de US$ 74,191 bilhões e exportações de US$ 92,825 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 12,233 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 23,060 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 57,532 bilhões em outras entradas.



Abril



Depois de encerrar março com entradas líquidas de US$ 3,745 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 844 milhões em abril, conforme o resultado parcial divulgado pelo Banco Central.



Com a entrada em vigor da lei cambial, operações de até US$ 50 mil, cerca de 3% do total negociado no mercado de câmbio primário, podem ser informadas ao BC até o dia 5 do mês subsequente. Desta forma, o saldo final de cada mês será informado na terceira semana do mês seguinte.



Em abril, o comércio exterior foi totalmente responsável pelo desempenho positivo do fluxo cambial. Nesse canal, houve entrada líquida de US$ 6,018 bilhões, com importações de US$ 18,800 bilhões e exportações de US$ 24,818 bilhões.



Nas exportações, estão incluídos US$ 3,191 bilhões em ACC, US$ 6,509 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 15,118 bilhões em outras entradas.



O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 5,174 bilhões em abril, conforme a divulgação parcial. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 41,622 bilhões e retiradas no total de US$ 46,796 bilhões.



Semana



O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 1,996 bilhão na semana passada, de 24 a 28 de abril, informou o Banco Central.



O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 2,406 bilhões no período. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 11,368 bilhões e retiradas no total de US$ 13,774 bilhões.



No comércio exterior, o saldo da semana passada foi positivo em US$ 4,403 bilhões, com importações de US$ 5,586 bilhões e exportações de US$ 9,989 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,255 bilhão em ACC, US$ 2,568 bilhões em Pagamento Antecipado e US$ 6,166 bilhões em outras entradas.