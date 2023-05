Vivo realizará feira de recrutamento para pessoas com deficiência

A Vivo fará uma feira de recrutamento para pessoas com deficiência. Serão ofertadas cerca de 300 vagas em 12 cidades do País, incluindo Porto Alegre, para as áreas de experiência com o cliente, administrativo, tecnologia e lojas. Ensino superior não será um pré-requisito. No dia 9 de maio, a companhia promoverá a feira, em formato virtual, para apresentar a empresa, benefícios e oportunidades. Os interessados precisam se inscrever até o dia 4 de maio pelo link. O processo seletivo será 100% online.