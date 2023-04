Semana se inicia com1.515 vagas de emprego no Sine Municipal

A partir desta terça-feira (2), após o feriado do Dia do Trabalhador, a unidade municipal do Sine disponibiliza 1.515 novas vagas de emprego. Em destaque estão 163 vagas para representante comercial autônomo. Na área de serviços, são 130 para vigilantes e 68 para eletricista de manutenção industrial. No setor de construção civil, o maior número de vagas é para pedreiro, com 93 novas frentes de trabalho.

• LEIA TAMBÉM: Rio Grande do Sul tem saldo de mais de 12 mil empregos em março