Stara homologa acordo com o Ministério Público do Trabalho em caso de assédio eleitoral

Um acordo firmado entre a Stara Indústria de Implementos Agrícolas e o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) em Passo Fundo encerra o litígio no âmbito da Ação Civil Pública nº 0020691-96.2022.5.04.0561, ajuizada pelo MPT-RS em 2022. A ação foi ajuizada a partir de denúncia de tentativa de assédio eleitoral nas eleições gerais daquele ano.



O litígio foi gerado a partir de denúncia de tentativa de assédio eleitoral nas eleições gerais daquele ano, quando a empresa enviou a seus fornecedores um comunicado informando que os investimentos poderiam sofrer redução de 30%, com impacto na cadeia produtiva, condicionado ao resultado da eleição no 2º turno. Antes do documento ter se tornado público, no entanto, a Procuradoria do Trabalho no Município (PTM) em Passo Fundo havia recebido outras denúncias e elementos de tentativas de coação eleitoral, inclusive por meio de áudios, e estava apurando os fatos.



Pelo acordado, a Stara se obriga a divulgar em suas unidades e a todos os seus empregados, durante todo o período de campanha eleitoral nas Eleições Municipais de 2024 e nas Eleições Gerais de 2026, comunicado ressaltando o direito constitucional dos trabalhadores de exercerem de modo livre sua cidadania e de votarem sem direcionamento. Além disso, se compromete a pagar R$ 1,5 milhão em indenização por danos morais coletivos. O acordo foi homologado no dia 26/4 pelo juiz Vinícius de Paula Löblein, da Vara do Trabalho de Carazinho.



A mesma empresa também já havia sido denunciada junto ao Ministério Público do Trabalho nas eleições de 2018 em virtude da prática de assédio eleitoral. Naquela oportunidade, foi realizada audiência com a empresa e expedida recomendação para a preservação da liberdade de consciência e de orientação política de seus empregados. Com o acordo, a ação é encerrada sem julgamento, por ter a empresa assumido obrigações para adequação de sua conduta futura à ordem jurídica e aceitado o pagamento de indenização em relação aos fatos pretéritos.

OS TERMOS



Segundo as cláusulas do documento, a empresa se compromete também a abster de obrigar, exigir, impor, induzir ou pressionar trabalhadores para realização de qualquer atividade ou manifestação política em favor ou desfavor a qualquer candidato ou partido político. Também são proibidas práticas de retaliação ligadas à expressão de opiniões políticas dos trabalhadores. A Stara também fica obrigada a não permitir ou tolerar as mesmas práticas por parte de terceiros em suas dependências.



Os termos do acordo também impõem à empresa a proibição de atos políticos partidários em suas dependências. Além disso, fica vetada a vinculação a esses atos como exigência para manutenção de empregos ou a realização de propaganda político partidária em nome da empresa tanto em suas instalações como nos bens móveis associados ao empreendimento.



A Stara não está impedida de receber políticos ou candidatos em campanha, mas tais visitas não devem ser usadas para a realização de discursos ou falas político-partidárias ou a divulgação de materiais de campanha (sejam impressos, audiovisuais ou quaisquer outros meios permitidos pela legislação eleitoral) dentro do estabelecimento. Tais visitas também não podem ser usadas para vincular a empresa a candidatos ou candidatas em eleições proporcionais ou majoritárias nos pleitos gerais e/ou municipais.



No acordo, a Stara não reconhece a prática de assédio que deu início ao procedimento, mas se compromete, para encerrar o litígio, a pagar R$ 1,5 milhão em 6 parcelas consecutivas de R$ 250 mil cada. O valor da indenização será revertido para projetos e ações de impacto social cadastrados junto ao MPT-RS nos municípios de Carazinho, Não-Me-Toque, Santa Rosa, Tapera, Espumoso e Passo Fundo, por serem as principais cidades de domicílio dos trabalhadores da empresa.