Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, com balanços e alívio no setor bancário

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta quinta-feira (27) em uma sessão notabilizada pela publicação de balanços tanto no continente quanto nos Estados Unidos. O dia contou ainda com algum alívio por conta das tensões bancárias, que haviam pressionado os papéis, especialmente dos bancos, nos últimos pregões. Algumas das maiores instituições financeiras europeias publicaram resultados com ganhos maiores que o esperado, também ajudando a impulsionar as ações dos bancos.



O alemão Deutsche Bank e o britânico Barclays divulgaram lucros trimestrais maiores do que se previa. A ação do Deutsche Bank subiu 2,42% em Frankfurt, enquanto a do Barclays saltou 5,33% em Londres. Outras companhias do setor avançaram, como é o caso do BPN Paribas, que subiu 2,20%, e ajudou o CAC 40 a ter uma alta de 0,23%, aos 7.483,84 pontos, em Paris. Em Milão, os três maiores avanços entre as ações vieram do setor bancário, ajudando o FTSE MIB a ter uma alta de 0,19%, aos 27.158,00 pontos.



No mercado inglês, outro destaque era a Unilever, cuja ação teve alta de 1,17%, após a multinacional anglo-holandesa superar expectativas de faturamento no primeiro trimestre. Ainda assim, o FTSE 100 contrariou a tendência das outras bolsas europeias, e recuou 0,27%, aos 7.831,58 pontos, em Londres.



Os mercados ganharam impulso ainda com a Meta Platforms, controladora do Facebook, que salta em Nova York mais de 14%, impulsionado por balanço melhor do que o esperado. Mais uma série de grandes empresas americanas divulgariam resultados trimestrais ainda nesta quinta, incluindo as "big techs" Amazon e Intel.



Enquanto isso, a Alemanha está em negociações para limitar a exportação de produtos químicos para a China usados na fabricação de semicondutores, enquanto Berlim intensifica os esforços para reduzir sua exposição econômica ao país asiático. Potencialmente afetadas Merck (+0,47) e Basf (-4,40%) tiveram resultados distintos em Frankfurt, onde o DAX subiu 0,03%, aos 15.800,45 pontos. Já as ações da Deutsche Boerse caíram 7,70% depois que a empresa alemã anunciou a oferta por US$ 4,3 bilhões para a aquisição da empresa de software dinamarquesa SimCorp.



Já o índice de sentimento econômico da zona do euro avançou marginalmente em abril, a 99,3 pontos, mas ficou aquém das expectativas. Na Península Ibérica, o IBEX 35 subiu 0,16%, aos 9.309,00 pontos, em Madri. Já o PSI 20 teve o maior avanço dentre as principais bolsas, subindo 0,83%, aos 6.244,18 pontos, em Lisboa. Neste cenário, o Stoxx 600 avançou 0,17%, aos 463,98 pontos.