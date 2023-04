Faturamento do setor de viagens corporativs cresce 44%, melhor resultado para o mês

O setor de viagens corporativas apresentou em março um crescimento expressivo de 44%, superando o desempenho no mesmo mês de 2019, período pré-pandemia. A movimentação somou R$ 1,28 bilhão no mês passado, comparados aos R$ 890 milhões em março de 2019, conforme levantamento da Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas (Abracorp).

O resultado “é extraordinário e mostra a retomada firme e forte do setor em 2023”, afirma Gervasio Tanabe, presidente executivo da Abracorp. “Para termos uma ideia, nenhum mês de 2019 registrou um volume tão representativo assim. Todos esses indicadores mostram que o mercado corporativo está aquecido, não só com as tradicionais viagens corporativas, mas também com os eventos que retornam em alta velocidade. Isso tudo gera uma boa expectativa para toda a cadeia de viagens, lembrando sempre da necessidade do mix entre as viagens corporativas e o lazer, já que ambas não sobrevivem isoladamente”, complementa.

O faturamento de março foi impulsionado pelo ótimo desempenho do segmento de serviços aéreos, que faturou R$ 820 milhões, 42% acima do mesmo mês de 2919. Os serviços aéreos foram responsáveis por 64% de todo o volume dos 11 setores analisados. A Gol continua líder no setor, com alta +34,1%.

O setor hoteleiro também se destacou no mês, com faturamento de R$ 323 milhões, 48% acima do registrado em março de 2019. Houver O setor apresentou também maior volume de transações (+20%) e faturamento (+54%). A Rede Accor mantém o vigor na liderança entre as grandes redes (36%).

A locação manteve o fluxo crescente, com +16% em diárias e +29% em faturamento. Com a liderança da Localiza (62%), porém com uma evolução em diárias por parte da Movida (+136%).

O segmento rodoviário continua em curva ascendente (+514%), sendo a maior variação entre os setores analisados. Isso se deve à alta das tarifas aéreas domésticas (+78%), em média e à mudança de comportamento do viajante corporativo, especialmente para os trechos mais curtos.

Os serviços do setor também apresentaram uma percebida melhora na qualidade, com poltronas confortáveis, wi-fi e serviço de bordo.

O ramo de pacotes de Viagens/Lazer faturou R$ 24 milhões, 118% acima de março de 2019. “Esse é um ótimo sinal, pois o segmento está atrelado à realização de eventos corporativos, feiras, congressos e convenções, que estavam represados por muitos anos e estão retornando paulatinamente. Porém, ainda persiste problema: a falta de mão de obra no setor”, diz Tanabe.