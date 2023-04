Maioria das Bolsas da Europa fecha em baixa; temores por setor bancário pesam nas ações

A maioria das bolsas da Europa fechou em baixa nesta quarta-feira (26) em uma sessão com aversão a riscos, apesar de alguns balanços terem impulsionado determinadas ações. Os temores com o setor bancário seguem pesando em ativos de risco, especialmente após a divulgação sobre as saídas de depósitos no americano First Republic Bank. As quedas entre os bancos tiveram importante impacto em algumas bolsas, como no caso de Milão.



Temores sobre o setor bancário voltaram à tona após a ação do First Republic Bank despencar quase 50% em Wall Street na terça-feira (24), pressionando as bolsas de Nova York. No balanço do primeiro trimestre, o First Republic, um dos bancos regionais norte-americanos que mais sofreram após a quebra do Silicon Valley Bank (SVB), revelou uma queda de 40% em seus depósitos.



Para a Capital Economics, as saídas de depósitos no First Republic Bank não nos dizem muito mais do que já sabíamos sobre o estado do setor bancário dos EUA como um todo. No entanto, o movimento destaca a evidência de uma crise de crédito em andamento e reforça a visão de que os ativos de risco provavelmente terão um desempenho inferior ao longo do resto deste ano.



Os bancos italianos tiveram uma sessão de fortes quedas. Bper Banca (-6,77%) e Banco Bpm (-5,29%) lideram as baixas do FTSE MIB em Milão, que recuou 0,54%, aos 27.107,51 pontos.



No fim da tarde de terça, as "big techs" Microsoft e Alphabet, controladora do Google, superaram expectativas de lucros, mas receios de que a economia dos EUA entre em recessão pesam no sentimento do investidor. Nesta quarta, estão previstos resultados de Boeing e Meta (Facebook).



A Iberdrola agradou com seu último balanço, e a ação da companhia elétrica espanhola registrou modesta alta de 0,17% na Bolsa de Madri. Já o Ibex 35 ficou estável, aos 9.291,20 pontos.



Depois de divulgar resultados de vendas, o Carrefour subiu 1,65% em Paris. Na mesma cidade, o CAC 40 teve baixa de 0,86%, aos 7.466,66 pontos.



Enquanto isso, o índice GfK de confiança do consumidor da Alemanha avançou mais do que o esperado na projeção para maio, e o DAX teve baixa de 0,48%, aos 15.795,73 pontos, em Frankfurt. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,49%, aos 7.852,64 pontos.



Em Lisboa, o PSI 20 contrariou a tendência e teve alta de 0,03%, aos 6.192,63 pontos. Já o Stoxx 600 recuou 0,87%, aos 463,02 pontos.