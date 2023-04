Bolsas da Ásia fecham mistas, após perdas em NY com temor renovado sobre setor bancário

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira (26) enquanto investidores digeriram perdas em Wall Street causadas por preocupações renovadas com o setor bancário dos EUA.O índice japonês Nikkei caiu 0,71% em Tóquio, a 28.416,47 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,17% em Seul, a 2.484,83 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,71% em Hong Kong, a 19.757,27 pontos, e o Taiex mostrou alta marginal de 0,02% em Taiwan, a 15.374,63 pontos.Na China continental, o Xangai Composto ficou praticamente estável, com ligeira perda de 0,02%, a 3.264,10 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto registrou ganho de 0,52%, a 2.025,08 pontos, interrompendo uma sequência de cinco pregões negativos.O comportamento misto na Ásia veio após as bolsas de Nova York caírem em torno de 1% a 2% na terça-feira, influenciadas por um tombo de quase 50% na ação do First Republic Bank, que reacendeu temores sobre a saúde do sistema bancário americano. No balanço do primeiro trimestre, o First Republic, um dos bancos regionais americanos que mais sofreram após a quebra do Silicon Valley Bank (SVB), revelou uma queda de 40% em seus depósitos.Na Oceania, a bolsa australiana voltou de um feriado nesta quarta com tom levemente negativo, pressionada por produtores de minério de ferro. O S&P/ASX 200 caiu 0,08% em Sydney, a 7.316,30 pontos.