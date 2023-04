Ibovespa emenda segunda perda e cai 0,70%

Em dia de cautela no exterior, o Ibovespa parecia a caminho de descer novo degrau, para a linha de 102 mil pontos, afastando-se mais um pouco da marca dos 106 mil que havia conseguido manter entre 11 e 18 de abril. No melhor momento do mês, mostrava recuperação de 5 mil pontos - correspondente ao fechamento do dia 12 - em relação ao fim de março.

Agora, a referência da B3 perde força e se reaproxima do ponto em que estava em 31 daquele mês (101,8 mil pontos), contida pela incerteza interna quanto ao (elevado) nível da Selic, que pressiona o caixa das empresas e dificulta a rolagem de dívidas, bem como por cenário externo ainda desafiador, com atividade econômica em desaceleração - e também sem sinal de corte de juros no horizonte.

Ontem, o Ibovespa oscilou entre 102.633,10 e 103.946,58, da abertura, para fechar em baixa de 0,70%, aos 103.220,09 pontos, com giro financeiro modesto, a R$ 20,6 bilhões. No mês, a recuperação do índice é limitada a 1,31%, o que coloca a 5,94% a perda no ano - na semana, recua 1,10% no combinado das duas primeiras sessões.

O mercado tomou nota da participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, em que reiterou as razões pelas quais a Selic deve ser mantida onde está - para quem esperava que alguma luz no fim do túnel pudesse aparecer na audiência, a expectativa não se materializou.

"Já há divisão no mercado quanto ao nível da Selic, se é adequado ou não para lidar com a situação. Empresas têm queimado caixa, têm encontrado dificuldade para rolar dívidas e mesmo recorrido a operações de 'follow on' para se financiar. E não há qualquer sinal de que a Selic pode vir a cair depois de um arcabouço decepcionante, que mostrou dificuldade em apontar de onde virão as receitas", diz Felipe Moura, sócio e analista da Finacap Investimentos. "O principal 'trigger', no momento, para retomada sólida do apetite por ações seria indicação de queda de juros. Fora disso, o Ibovespa sobe um pouco, cai depois."

O desempenho majoritariamente positivo das ações de grandes bancos, com Bradesco à frente (ON 1,57%, PN 2,24%), impediu que a correção do Ibovespa fosse maior na sessão, marcada por queda acentuada do setor metálico (Vale ON -2,72%, Gerdau PN -3,50%) em meio a ajuste nos preços do minério na China, frente a preocupações quanto ao consumo de commodities em cenário de desaceleração global e de juros elevados. Petrobras ON e PN, por sua vez, recuaram respectivamente 0,53% e 0,40%, em dia também negativo para o petróleo, que cedeu mais de 2% na sessão.

O dólar à vista, por sua vez, encerrou a sessão de ontem em alta de 0,47%, cotado a R$ 5,0647, em sintonia com o movimento global do mercado de moedas. Queda da confiança do consumidor nos EUA e dúvidas sobre a saúde do sistema financeiro americano geraram tradicional movimento de aversão ao risco. Investidores abandonaram bolsas e correram para se abrigar nos Treasuries, cujas taxas recuaram.