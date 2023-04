Negócios gaúchos tiveram redução no faturamento em 2023

Segundo o mais recente estudo do Sebrae RS, 50% dos pequenos negócios gaúchos tiveram redução no faturamento nos meses de janeiro e fevereiro de 2023. O levantamento ouviu empresários de Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Microempreendedores Individuais (MEI) gaúchos dos setores do comércio, serviço, indústria e agronegócio.Entre as principais causas na redução do faturamento, estão a falta de clientes, relatada por 24% dos negócios, e a redução do poder de compra, citada por 23% dos entrevistados. A alta dos custos – como insumos e matéria-prima –, atingiu também 22% dos empreendedores que participaram da pesquisa. Apesar disso, um dos destaques é a pouca busca por crédito. O levantamento mostra que 74% dos empreendedores do Estado não buscaram financiamento no período – sendo que 46% não precisaram e 23% passaram pelo primeiro bimestre utilizando recursos próprios. Para o diretor-superintendente do Sebrae-RS, André Vanoni de Godoy, as empresas estão conseguindo se manter, se reinventar sempre que oportuno, o que mostra estabilidade e resiliência dos negócios. Apesar da diminuição na arrecadação, a pesquisa também mostra que os MPEs e MEIs se mantêm confiantes. Para 59% dos entrevistados, o ramo de atividade deve apresentar melhoras para o próximo bimestre e 43% acreditam que a situação econômica do Estado ficará melhor nos próximos dois meses.