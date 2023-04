Mamães terão entrada gratuita na Vila da Mônica Gramado no fim de semana do Dia das Mães

De 12 a 14 de maio, elas poderão curtir as mais de 20 atrações do bairro do Limoeiro com entrada gratuita. A promoção é válida para a compra antecipada até o dia 30 de abril (pelo site ou pela Central de Vendas), e não inclui consumo interno no parque e estacionamento. Vila da Mônica Gramado (ERS-235, na Rua Germano Boff, 611, no bairro Carazal) oferece condição especial para as mamães., elas poderão curtir as mais de 20 atrações do bairro do Limoeiro com entrada gratuita.(pelo site ou pela Central de Vendas), e não inclui consumo interno no parque e estacionamento.

Com atrações para todas as idades, o parque temático faz com que os visitantes se sintam no universo criado por Mauricio de Sousa. Toda a ambientação remete ao bairro do Limoeiro, onde Cebolinha, Cascão, Mônica, Magali, Milena e os demais integrantes da Turma vivem suas aventuras.

São mais de 20 atrações para surpreender os visitantes em cenários como a Cidade dos Carrinhos, o Laboratório do Franjinha, o Ateliê da Marina e as Casas da Mônica, do Cebolinha, da Magali, do Cascão, do Louco, do Luca e da Milena, além de uma infraestrutura pensada para que as famílias passem o dia por lá.

Na Casa da Mônica, por exemplo, ela prepara uma festa do pijama e todos os convidados caem no sono, atravessam um túnel mágico e chegam a um lugar muito divertido. Já na Casa da Magali, todos podem confeitar suas próprias guloseimas.

A Praça do Sansão fica bem no coração da Vila da Mônica Gramado e tem uma linda árvore azul. Mas, em vez de flores, a planta tem nos galhos vários coelhos, iguais ao fiel escudeiro da Mônica. Na Vila, além de conhecer a Turminha, os visitantes podem curtir atrações clássicas como o carrossel do Chico Bento, a roda- gigante e a Dinolândia, um espaço dedicado aos pequenos de até 24 meses, com brinquedos pensados especialmente para quem já nasceu fã das crianças do bairro do Limoeiro.