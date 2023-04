Bolsas da Ásia fecham em baixa, à espera de balanços de 'giant techs' dos EUA

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira (25) com investidores à espera de mais balanços de grandes empresas dos EUA, em especial de gigantes de tecnologia.Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng teve queda de 1,71% em Hong Kong, a 19.617,88 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 1,37% em Seul, a 2.489,02 pontos, e o Taiex recuou 1,64% em Taiwan, a 15.370,73 pontos.Na China continental, o pregão também foi negativo, influenciado por ações de farmacêuticas e montadoras. O Xangai Composto apresentou modesta baixa de 0,32%, a 3.264,87 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou perda mais expressiva, de 1,69%, a 2.014,58 pontos.Exceção, o japonês Nikkei teve alta marginal de 0,09% em Tóquio, a 28.620,07 pontos, sustentado por ações do setor financeiro.A cautela predominou na Ásia antes de uma nova série de balanços corporativos nos EUA. A atenção está voltada principalmente para "giant techs" americanas. No fim da tarde desta terça, Alphabet (controladora do Google) e Microsoft divulgam seus números. A semana também trará resultados financeiros de Amazon, Meta (Facebook) e Intel.Na segunda-feira, as bolsas de Nova York encerraram os negócios sem direção única e com variações modestas.Na Oceania, a bolsa australiana não operou nesta terça devido a um feriado local.