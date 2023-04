Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com dúvidas sobre economia global

Agência Estado

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira (24) em meio a dúvidas sobre a saúde da economia global em uma semana que trará novos dados sobre crescimento dos EUA e da zona do euro.Na China continental, o índice Xangai Composto recuou 0,78%, a 3.275,41 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,82%, a 2.049,19 pontos, pressionados por ações do setor imobiliário e ligadas a chips.Em outras partes da região asiática, o Hang Seng teve queda de 0,58% em Hong Kong, a 19.959,94 pontos, e o sul-coreano Kospi cedeu 0,82% em Seul, a 2.523,50 pontos.Contrariando o tom negativo, o japonês Nikkei apresentou leve alta de 0,10% em Tóquio, a 28.593,52 pontos, e o Taiex registrou ganho também modesto em Taiwan, de 0,15%, a 15.626,87 pontos.Nos próximos dias, investidores da Ásia e de outras partes do mundo vão acompanhar leituras iniciais do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA e da zona do euro referentes ao primeiro trimestre para avaliar o impacto das agressivas elevações de juros implementadas pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e pelo Banco Central Europeu (BCE) desde o ano passado. O PIB dos EUA está previsto para quinta-feira (27) e o da zona do euro, para sexta (28).Também no fim desta semana, o Banco do Japão (BoJ) anuncia decisão de política monetária, a primeira sob o comando de Kazuo Ueda.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho nesta segunda, com a fraqueza de ações de grandes mineradoras. O S&P/ASX 200 caiu 0,11% em Sydney, a 7.322,00 pontos.