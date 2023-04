Semana começa com 1,6 mil vagas de trabalho em Porto Alegre

Nesta semana, o Sine Municipal tem um total de 1.607 vagas disponíveis, sendo 1.542 oportunidades para o público geral e 65 para pessoas com deficiência (PCD).

A partir desta segunda-feira (24), candidatos a representante comercial autônomo têm 163 vagas à disposição. Na área de serviços, são 130 para vigilantes, 52 para operador de caixa e 68 oportunidades para eletricista de manutenção industrial.Para as pessoas com deficiência, são 20 vagas para auxiliar de linha de produção e 10 para atendente de lanchonete, entre outras.Os interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail: [email protected]