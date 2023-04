Ibovespa sobe 0,44%, mas cede 1,80% na semana

O Ibovespa saiu dos 106 mil pontos na terça-feira, chegou a 103,9 mil na sessão de quarta-feira, e fechou a semana de volta aos 104 mil. Assim, aparou a perda de semana mais curta a 1,80%, vindo de ganho de 5,41% na anterior, quando teve o maior avanço semanal desde o intervalo que precedeu o Natal, entre 19 e 23 de dezembro. Na quinta-feira, entre mínima de 103.086,98 e máxima de 104.615,18, fechou em leve alta de 0,44%, aos 104.366,82 pontos, após ter recuado 2,12% na véspera. No mês, o índice limita o avanço a 2,44%, cedendo 4,89% no ano. O giro de quinta-feira, mesmo com o vencimento de opções sobre ações, ficou em R$ 23,7 bilhões, na véspera do feriado de Tiradentes.

Em semana pautada por certa frustração do mercado com o formato do arcabouço fiscal que enfim chegou ao Congresso, o Ibovespa devolveu parte do entusiasmo que o havia projetado acima dos 106 mil pontos na semana anterior, quando prevaleceu otimismo derivado de leituras mais fracas sobre a inflação, aqui e nos Estados Unidos, melhorando então a perspectiva dos investidores para as taxas de juros (Selic e Fed funds) no fechamento do ano.

Conhecido o arcabouço que passa a ser avaliado no Congresso, sem definição ainda do escopo de governo e oposição na hora do voto, as regras de exceção ao teto e a incerteza quanto ao potencial de arrecadação adicional para fundamentar gastos públicos lançaram os ativos brasileiros na defensiva ao longo desta semana. Lá fora, o período contou com declarações cautelosas de autoridades monetárias, nos Estados Unidos como na zona do euro, sem indicações de que cortes nas taxas de juros estejam a caminho, apesar da extensão do ciclo de aperto.

Nesta quinta, a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Loretta Mester, defendeu que o BC americano deve ser "prudente" na definição dos próximos passos da política monetária. Em discurso, ela apontou que parte dos efeitos do aperto recente ainda serão sentidos na atividade econômica e nos preços. Mester disse também que a autoridade monetária terá de aumentar juros acima de 5% e mantê-los nesse nível por algum tempo. Atualmente, a taxa básica americana está na faixa de 4,75% a 5,00%.

No Brasil, "o mercado de 'equities' tem buscado encontrar algo que favoreça descompressão, considerando que os ativos estão muito amassados", diz José Simão, sócio da Legend Investimentos, referindo-se ao ânimo visto na semana anterior com as leituras sobre a inflação.

Mas, para destravar valor e sustentar retomada sólida na B3, seria necessário sinal mais evidente de que os juros, de fato, estejam para cair - o que se espera que venha a ocorrer no Brasil em algum momento do segundo semestre e, nos Estados Unidos, provavelmente ainda mais adiante, observa Simão.

Já o dólar, após três pregões consecutivos de alta firme, período em que acumulou valorização de 3,49%, encerrou a sessão desta quinta-feira em queda de 0,55%, cotado a R$ 5,0584.

O dólar termina a semana de quatro dias úteis com valorização de 2,92% no mercado doméstico, o que reduziu as perdas no mês - que chegaram a ultrapassar 3% - para 0,20 por cento.