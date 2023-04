Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com queda modesta em Xangai e avanço em Tóquio

Agência Estado

Os mercados acionários da Ásia não tiveram direção única nesta quinta-feira (20). Xangai registrou leve baixa, após o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) manter os principais juros, como esperado, enquanto Tóquio subiu, embora com fôlego igualmente limitado.A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,09%, em 3.367,03 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, recuou 0,40%, em 2.117,94 pontos. Montadoras da China estiveram sob pressão, após a Tesla ter cortado preços, divulgado balanço e seu executivo-chefe, Elon Musk, dizer que pretende manter a estratégia. Concorrentes da companhia americana de veículos elétricos, BYD caiu 2,3% e Great Wall Motor recuou 3,1%.Ações ligadas a viagens também estiveram sob pressão, com China Tourism Group Duty Free em baixa de 3,4% e BTG Hotels, de 2,1%. Já entre as empresas que tiveram altas nas ações, fabricantes de microchips e softwares eram destaques. ZTE subiu 5,5%, antes de balanço do primeiro trimestre, e Beijing Kingsoft Office Software avançou 8,4%.Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,18%, a 28.657,57 pontos. Altas de papéis de empresas de eletrônicos e do setor financeiro compensaram perdas de tecnologia, por exemplo. Keyence registrou alta de 1,7% e Mizuho Financial, de 1,3%, enquanto SoftBank Group caiu 1,6% e Mitsubishi Corp. recuou 1,2%. Investidores japoneses também se posicionavam para a temporada de balanços local, que começa na próxima semana.Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,14%, em 20.396,97 pontos. O ambiente nesse mercado era melhor, após mais cedo nesta semana haver sobressaltos associados a riscos para o consumo, em meio a uma recuperação ainda com solavancos na China, após o relaxamento das restrições contra a covid-19. Porém montadoras caíram, igualmente influenciadas pelo corte de preços da Tesla. A chinesa Xpeng registrou baixa de 8,8% e a NIO Inc., de 6,0%, com temores de que os descontos da empresa americana também possam valer no mercado chinês.Em Taiwan, o índice Taiex fechou em baixa de 0,40%, em 15.707,52 pontos. Taiwan Semiconductor Manufacturing subiu 0,59%, após balanço do primeiro trimestre que superou a expectativa, mas com projeção de que a receita desacelerará no segundo trimestre.Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou queda de 0,46%, em 2.563,11 pontos, com ações ligadas à indústria e aos transportes sob pressão. Entre papéis em foco, a montadora Kia caiu 1,5%.Na Oceania, a Bolsa de Sydney ficou perto da estabilidade, com o índice S&P/ASX 200 em baixa de 0,04%, em 7.362,20 pontos. Papéis de bancos exibiram força em geral, o que compensou a baixa em mineradoras. Rio Tinto recuou 2,3%, após ter cortado sua estimativa de produção de cobre para todo o ano.