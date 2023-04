Com foco no Planalto, Ibovespa recua 2,12%

Dados decepcionantes sobre a produção da Vale (ON -2,92%), divulgados na terça-feira, e um quadro macro turbulento, agravado à tarde com a revelação de que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Gonçalves Dias, esteve no Palácio do Planalto no 8 de janeiro, mantiveram o Ibovespa em espiral negativa nesta quarta-feira, em que o mercado também digeriu, com amargor, os detalhes do arcabouço fiscal, encaminhado na véspera ao Congresso Nacional. No fim da tarde, veio a confirmação da demissão do ministro, a pedido - a primeira baixa na equipe do presidente Lula, no que foi seu 109º dia de governo.

Assim, o Ibovespa, que havia conservado a linha dos 106 mil pontos nas seis sessões anteriores mesmo quando o sinal se mostrava negativo, desceu três andares na sessão, aos 103.912,94 pontos no fechamento, em queda de 2,12%, a maior desde 23 de março (-2,29%). Na semana, o índice acumula perda de 2,23%, reduzindo o ganho do mês a 1,99% - no ano, o Ibovespa tem retração de 5,31%. O giro financeiro desta quarta ficou em R$ 24,3 bilhões, um pouco acima do que tem sido visto recentemente.

"Dia bem estressado, com frustração do mercado sobre o arcabouço fiscal. Mudança de última hora abriu 13 pontos de exceção à regra, e a sensação é de que haverá furos, não será cumprida mais uma vez, da forma como se viu em anos recentes em que se rompeu o teto. O que veio ontem acabou sendo uma cortina de fumaça", diz Alan Dias Pimentel, especialista em renda variável da Blue3 Investimentos.

"Ficou claro para o mercado a dificuldade de se mexer em todas as vacas sagradas, todos os beneficiários de isenções, e fazer com que a arrecadação cresça. Até agora tem sido dito que não se mexerá em alíquotas de tributação. É uma resposta fiscal que deixa insegurança muito grande, e uma compensação para não cumprimento das regras muito ruim, e não crível. Governo tem necessidade de novos gastos e não tem um caminho fácil pela frente - provavelmente se chegará ao fim do mandato com uma relação dívida/PIB maior do que se gostaria", diz Ricardo Campos, sócio e diretor de investimentos da Reach Capital.

O dólar, por sua vez, emendou nesta quarta-feira o terceiro pregão consecutivo de alta e voltou a fechar acima do nível de R$ 5,00, impulsionado por ajustes técnicos e recomposição de prêmios de risco em meio à percepção de frouxidão da nova proposta de arcabouço fiscal e à queda do agora ex-ministro-chefe do GSI.

Lá fora, o dólar avançou em relação a pares, como euro e iene, e à maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities, na esteira da alta das taxas dos Treasuries e da redução das apostas em corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) neste ano.

Apesar do ambiente externo adverso, ficou evidente o peso dos fatores domésticos sobre a formação da taxa de câmbio. Pares da moeda brasileira, como peso chileno e o rand sul-africano, apresentaram leve ganho.

O dólar fechou cotado a R$ 5,0866, em alta de 2,22%. Com valorização de 3,49% nas três sessões desta semana, a moeda passou a apresentar ganho de 0,36% no acumulado do mês.