Governo fará anúncio de medidas para fomento dos investimentos, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse que o governo anunciará nesta quinta-feira (20) medidas para o fomento dos investimentos, com foco em parceria público-privadas (PPPs) de estados e municípios, com garantias federais. "Os investidores estrangeiros se interessam pelas PPPs do governo federal, mas não buscam os entes. Por isso, o Tesouro vai oferecer garantias nessas PPPs, mudando completamente o patamar de atratividade", afirmou.Como já ocorrem nas operações de crédito dos governos regionais com aval do Tesouro, o órgão cobre eventuais calotes dos entes, reduzindo o risco do negócio para as contrapartes privadas.Segundo Ceron, o objetivo é fomentar PPPs em rodovias, mobilidade, educação, saúde, parques urbanos, parques de conservação, equipamentos culturais e projetos do sistema prisional. "Também vamos ampliar a possibilidade de uso das debêntures incentivadas nesses projetos. Vamos permitir o lançamento de debêntures incentivadas para infraestrutura social", adiantou o secretário.