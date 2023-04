Produção industrial recua 0,2% em fevereiro no País e tem terceiro resultado negativo

A produção da indústria brasileira variou -0,2% em fevereiro, no terceiro resultado negativo consecutivo, acumulando queda de 0,6%. Com o resultado, o desempenho do setor está 2,6% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020, e 19% inferior ao nível recorde da série, que foi atingido há 12 anos, em maio de 2011. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta quarta-feira (19) pelo IBGE.

Quando comparados os dados de fevereiro do ano passado, o recuo da produção industrial foi de 2,4%. Entre janeiro e fevereiro deste ano, a retração foi de 1,1%, e no acumulado nos últimos 12 meses é de -0,2%. “Embora a produção industrial tenha mostrado alguma melhora no fim do ano passado, este início de 2023 apresenta perda na produção, permanecendo longe de recuperar as perdas do passado recente”, explica o gerente da pesquisa, André Macedo.

Nove das 25 atividades analisadas na PIM registraram recuo, com maior influência dos ramos de produtos alimentícios (-1,1%), produtos químicos (-1,8%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-4,5%). A variação negativa também foi exercida pelas atividades de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-3,5%) e de produtos de metal (-1,4%). “Entre os alimentos, alguns dos destaques negativos vieram da menor produção de carnes de bovinos, aves e suínos, sucos e derivados da soja. A queda observada na produção de carne bovina teve a influência da suspensão das exportações para a China por conta do mal da vaca louca no final do mês de fevereiro”, explica Macedo.

Já entre as 16 atividades com alta na produção, a indústria extrativa (4,6%), que intensificou a expansão de janeiro (3,4%), foi o principal destaque. Também registraram avanços os setores de bebidas (3,6%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (0,5%), impressão e reprodução de gravações (11,2%), produtos diversos (4,0%), metalurgia (0,8%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (2,0%).

Bens de consumo duráveis teve a maior queda negativa

A Pesquisa Industrial Mensal (PIM) faz um recorte também do desempenho entre as categorias econômicas. Em fevereiro, a maior taxa negativa foi de bens de consumo duráveis, com um recuo de 1,4%, intensificando a perda de 1,2% de janeiro. Já o segmento de bens de consumo semi e não duráveis (-0,1%) também teve redução na produção, interrompendo quatro meses consecutivos de crescimento. Bens de capital (0,1%) e de bens intermediários (0,5%) registraram variações positivas.

Queda da produção nacional em relação a fevereiro de 2022 chega a 2,4%

O setor industrial nacional apresentou recuo de 2,4% em fevereiro quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Nessa base de análise, o recuo atingiu 17 dos 25 ramos, com maiores influências negativas em produtos químicos (-8,0%), produtos alimentícios (-3,8%), veículos automotores, reboques e carrocerias (-6,1%) e máquinas e equipamentos (-9,0%).

Entre as atividades que registraram alta, que foram 8, o destaque ficou com indústria extrativa (5,1%), impulsionada, principalmente, pela maior produção dos itens minérios de ferro e óleos brutos de petróleo. “O recuo nessa comparação reverte o avanço de 0,3% registrado em janeiro deste ano”, sublinha Macedo, ressaltando a influência do chamado efeito-calendário. “Fevereiro de 2023 teve um dia útil a menos, com 18 dias úteis”, avalia o gerente da Pesquisa Industrial Mensal, André Macedo.