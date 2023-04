Inscrições para concurso público de professores da rede estadual são prorrogadas

O prazo para as inscrições do concurso que seleciona 1,5 mil professores para a rede estadual de ensino foram prorrogadas até às 13h do dia 2 de maio. O edital 1/2023, que estende o prazo, foi publicado pela Secretaria da Educação (Seduc) em edição extra do Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (17). Interssados podem se candidata pelo site da empresa organizadora do pleito.



A seleção é destinada para as áreas de Educação Básica, Educação Profissional e Educação Indígena, com 1,5 mil vagas distribuídas entre as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs).

De forma inédita, o concurso atende às exigências do Decreto Estadual 56.229/2021 e tem reserva de vagas para pessoas com deficiência, indígenas, negros e transgêneros.

Provas

A prova objetiva do concurso, realizada pelo Instituto Aocp, terá 60 questões que contemplam língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, legislação da educação e conhecimento e habilitação do professor.

Depois desta fase, que é eliminatória e classificatória, serão realizadas as provas de redação e de títulos, conforme descrito no edital. Também haverá testes específicos para os docentes que pretendem atuar nas comunidades Guarani e Kaingang.

Ocorrerá aplicação de provas nos municípios de Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Estrela, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Soledade, Três Passos, Uruguaiana e Vacaria.