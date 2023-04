Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após dados mistos da China

Agências

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira (18) após a publicação de dados econômicos mistos da China. No primeiro trimestre de 2023, o PIB chinês teve expansão anual de 4,5%, superando o consenso de analistas (alta de 4%) e ganhando força em relação ao avanço de 2,9% dos últimos três meses do ano passado. A melhora veio após a reversão da severa política de "covid zero" de Pequim.Apenas em março, as vendas no varejo da China deram um salto anual de 10,6%, bem maior do que o previsto, mas a produção industrial decepcionou com um acréscimo de 3,9%, menor do que se previa. Já os investimentos em ativos fixos também ficaram aquém das expectativas no primeiro trimestre, com alta de 5,1% em relação a igual período de 2022.Na esteira dos dados, os mercados da China continental encerraram os negócios desta terça em direções opostas: o índice Xangai Composto subiu 0,23%, a 3.393,33 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto teve leve baixa de 0,12%, a 2.138,79 pontos.Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei avançou 0,51% em Tóquio, a 28.658,83 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,63% em Hong Kong, a 20.650,51 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,19% em Seul, 2.571,09 pontos, e o Taiex mostrou perda de 0,59% em Taiwan, a 15.869,44 pontos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, após o RBA - como é conhecido o banco central local - sinalizar que pode voltar a elevar juros, apesar da pausa de duas semanas atrás. O S&P/ASX 200 caiu 0,29% em Sydney, a 7.360,20 pontos.