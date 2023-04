Encerram-se nesta segunda as inscrições de concurso com 1,5 mil vagas de professores estaduais

Interessados em participar do concurso de Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul (Seduc) tem até o final desta segunda-feira (17) para se candidatar a uma das 1,5 mil vagas de professores. Com remuneração inicial de R$ 2.019,27, as oportunidades serão distribuídas entre as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) nas áreas da Educação Básica, Educação Profissional e Educação Indígena.

Prevista para o dia 25 de junho, a prova será aplicada nas cidades de: Bagé; Pelotas; Bento Gonçalves; Porto Alegre; Cachoeira do Sul; Rio Grande; Canoas; Santa Cruz do Sul; Carazinho; Santa Maria; Caxias do Sul; Santa Rosa; Cruz Alta; Santana do Livramento; Erechim; Santo Ângelo; Estrela; São Borja; Gravataí; São Leopoldo; Guaíba; São Luiz Gonzaga; Ijuí; Soledade; Osório; Três Passos; Palmeira das Missões; Uruguaiana; Passo Fundo; Vacaria.



Há vagas para docentes nas seguintes áreas/habilitação:

Linguagens e suas Tecnologias: Licenciatura Plena - Letras/Português e Literatura da Língua Portuguesa (266), Licenciatura Plena - Letras/inglês e Literatura da Língua Inglesa ou Habilitação através de Curso Especial de Língua Inglesa com Complementação Pedagógica fornecida por Universidade (150).

Matemática e suas Tecnologias: Licenciatura Plena em Matemática ou LP em Ciências/Matemática (250).

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Licenciatura Plena em Biologia, LP em Ciências Biológicas, ou LP em Ciências/Biologia ou LP em História Natural (150); Licenciatura Plena em Física ou em Ciências/Física (300); Licenciatura Plena em Química ou em Ciências/Química (150).

Ciências Humanas/Sociais e suas tecnologias: Licenciatura Plena em Geografia ou LP em Ciências Sociais (150); Educação Especial - Diploma e/ou Certificado de Conclusão de Licenciatura Plena em Pedagogia Educação Especial; Diploma e/ou Certificado de Conclusão Licenciatura Plena e de Pós-Graduação em Educação Especial, com carga horária mínima de 360 horas (150); Educação Indígena -Anos Iniciais do Ensino Fundamental - Língua Kaingang: Magistério Indígena Kaingang ou Curso Normal de Nível Médio e/ou Licenciatura em Pedagogia (20).

Educação Básica: etapas e modalidades: Educação Indígena -Anos Iniciais do Ensino Fundamental -

Língua Guarani: Magistério Indígena Guarani ou Curso Normal em Nível Médio e/ou Licenciatura em Pedagogia (10); Educação Indígena - Anos Finais e Ensino Médio Língua Kaigang: Licenciatura Plena - Letras (5)

Educação Indígena: Diploma de Curso Superior Licenciatura Plena na área das Ciências da Natureza e/ou Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e/ou Licenciatura Intercultural Indígena com habilitação para Licenciatura do Conhecimento Ambiental - Ênfase Gestão Ambiental e/ou Mestrado ou Doutorado na área de conhecimento das Ciências da Natureza mais comprovante de qualificação (5).

- Diploma de Curso Superior Licenciatura Plena - na área das Ciências Humanas; e/ou Licenciatura Intercultural Indígena com habilitação para Licenciatura em Humanidades - Ênfase Direitos Indígenas e/ou Mestrado ou Doutorado na área de conhecimento das Ciências Humanas mais comprovante de qualificação (5).

- Diploma de Curso Superior Licenciatura Plena em Matemática e/ou Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza com habilitação para Matemática e/ou Mestrado ou Doutorado na área de conhecimento da Matemática mais comprovante de qualificação (5).

Educação Profissional e suas Tecnologias: Agricultura - Habilitação: Bacharel com Formação pedagógica: Ciências Agrárias; Ciências Agrícolas; Agronomia; Química Agrícola; Engenharia Agrícola; Engenharia Florestal; Engenharia Ambiental; Geologia; Gestão Ambiental (12); Administração / Habilitação: Bacharel com Formação pedagógica: Administração (7) Eletrotécnica/Habilitação: Bacharel com Formação pedagógica: Engenharia Elétrica; Engenharia de Produção; Mecatrônica e Eletrotécnica (2); Informática/Habilitação: Bacharel com Formação pedagógica: Informática; Ciências da computação; Engenharia da Computação; Processamento de dados; Sistemas de Informação; Tecnologia em processamento de dados (11); Psicologia/ Habilitação: Licenciatura Plena em Psicologia e/ou Bacharel em Psicologia mais formação pedagógica (1) e Direito/ Habilitação: Bacharel em Ciências Jurídicas mais formação pedagógica (1).