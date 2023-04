Bolsas da Ásia fecham em alta, com expectativa de recuperação do PIB chinês

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira (17) favorecidas por um sentimento de otimismo quanto à recuperação pós-covid da China.



No fim da noite desta segunda, serão publicados dados chineses do Produto Interno Bruto (PIB) referentes ao primeiro trimestre de 2023, assim como do desempenho industrial e do varejo apenas em março. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal estimam que o PIB da China teve expansão anual de 4% entre janeiro e março, ganhando força ante o acréscimo de 2,9% dos três meses anteriores.



Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,42%, a 3.385,61 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,20%, a 2.141,40 pontos.



Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve alta marginal de 0,07% em Tóquio, a 28.514,78 pontos, enquanto o Hang Seng subiu 1,68% em Hong Kong, a 20.782,45 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 0,17% em Seul, a 2.575,91 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,21% em Taiwan, a 15.963,55 pontos.



Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com avanço de 0,27% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.381,50 pontos.



Nos mercados japonês e da Austrália, ações de bancos foram destaque positivo nesta segunda após fortes balanços trimestrais de gigantes bancários dos EUA, incluindo JPMorgan e Citigroup, alimentarem esperanças sobre a estabilidade do sistema bancário americano, apesar da turbulência que levou à quebra do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank, no mês passado. Em Tóquio, o papel do Mitsubishi UFJ Financial Group avançou 2,6%, enquanto em Sydney, as ações dos principais bancos locais mostraram ganhos de 0,4% a 1%.