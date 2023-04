Grupo Pereira abrirá 10 atacarejos no Estado

O grupo catarinense Pereira, dono do atacarejo Fort Atacadista, vai abrir 10 lojas até 2027, revela o diretor comercial, Lucas Pereira, um dos jovens integrantes da família proprietária. "Serão seis até 2024 e até o ano que vem já teremos mapeado as demais." A primeira abre em 3 de maio em Canoas. "A gente sonha com esta loja no Rio Grande do Sul há bastante tempo", conta o executivo. Outra frente de briga por mercado será no atacado, com a marca Bate Fort. No segundo semestre, abrem as lojas de Caxias do Sul e Viamão, no antigo Maxxi Atacado, comprado do Carrefour que havia sido negociado com o gaúcho Asun. Em 2024, a bandeira entrará em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Gravataí. Com o pacote completo, o investimento deve superar R$ 500 milhões a R$ 550 milhões. O grupo espera faturar R$ 13 bilhões em 2023, 16% acima de 2022. A entrevista completa está na coluna digital do Minuto Varejo.

Minuto Varejo - Que tipo de atacarejo os gaúchos vão encontrar?

Lucas Pereira - A gente sonha com esta loja no Rio Grande do Sul há bastante tempo. A "compra Fort" une dois pilares do nosso negócio: o preço baixo, que é competitividade, e qualidade muito elevada e muito superior ao que a gente vê em outros players. Vamos abrir uma operação mais completa, com padaria, açougue, frutas e legumes em boa qualidade, produtos importados, com mix com 10 mil itens, e restaurante. Uma combinação que, com certeza, vai dar certo no Estado. Importamos quase 400 contêineres por ano, com itens com qualidade melhor do que o líder da categoria e que conseguimos vender por um preço menor que a marca mais conhecida. Cerca de 80% do fluxo nas lojas é de consumidor final.

MV - No que vocês são diferentes da concorrência?

Pereira - Este modelo vem se transformando, mas atuamos desde a década de 1990. Aprendemos a operar um formato que incorpora serviços, mas não despesas. No açougue, oferecemos carne fresca (resfriada) - mais de 40 tipos de cortes entre os mais consumidos -, mas é autosserviço. Na padaria, tem pão fresquinho, com qualidade ótima e super competitivo no preço, com autosserviço. Conseguimos fazer tudo isso sem trazer a despesa operacional que prejudicaria o pilar mais importante do negócio, que é o preço baixo. Um dos pilares do nosso negócio é a regionalidade. Dos 405 fornecedores, 105 são regionais. Contratamos equipes operacionais e comerciais com pessoas que atuam no mercado gaúcho há bastante tempo. Queremos que o cliente sinta que somos daí, que nascemos em Canoas.

MV - O que terá de expansão no Estado depois de Canoas?

Pereira - Queremos entrar rapidamente no mercado. Canoas agora e, no segundo semestre, em Caxias do Sul e Viamão, após termos a aprovação do Cade sobre o ponto que era do Carrefour (ex-Maxxi Atacado). Em 2024, virão Porto Alegre, Novo Hamburgo e Gravataí. Na Capital, devemos começar a construir no segundo semestre deste ano, quanto antes melhor (risos). Esta etapa de expansão começa agora e vai durar mais tempo. Estamos mapeando mais cidades com potencial no Estado. Nos últimos cinco anos, dobramos de tamanho e nos consolidamos onde já estávamos. Nos próximos cinco anos (2023 a 2027), vamos dobrar de novo de tamanho. No Rio Grande do Sul, queremos ter 10 lojas rapidamente. Serão seis até 2024 e até o ano que vem já teremos mapeado as demais. As seis lojas e o centro de distribuição (CD) de São Leopoldo vão somar 2,5 mil empregos diretos.

MV - Vai ter Fort além da RMPA e Serra e qual será o investimentos total?

Pereira - Estamos olhando outras regiões também. Ainda não posso divulgar, se não os terrenos ficam mais caros. (risos) O CD tem 7 mil metros quadrados e poderá aumentar de tamanho para dar conta de mais lojas. No local, vai funcionar o atacado distribuidor Bate Fort, a partir do segundo semestre com venda exclusiva para empresas, focado em minimercados. Nas primeiras seis, são R$ 300 milhões. Para as demais, deve ser neste nível também. Temos unidades de 2 mil a 7 mil metros quadrados de área de venda. O mais importante é a localização. A maior parte dos aportes é com capital próprio, temos um baixo endividamento. Mas dependendo da oportunidade, podemos buscar fontes de terceiros.

MV - A compra do ex-Maxxi Atacado em Viamão estava nos planos da rede?

Pereira - Não estava nos nossos planos. Tínhamos a notícia que a loja tinha sido negociada. Depois houve o movimento de volta ao portfólio de venda. Fomos procurados e conseguimos acertar o negócio. Foi uma dessas oportunidades que podem surgir e, por ser um bom ponto, não podíamos deixar passar.