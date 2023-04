Ibovespa encerra semana com alta de 5,41%

Mesmo em leve ajuste negativo nas duas últimas sessões do intervalo, o Ibovespa encerrou a semana com ganho de 5,41%, em seu melhor desempenho desde a que antecedeu o Natal, entre 19 e 23 de dezembro, quando avançou 6,65%. Nesta sexta-feira, a referência da B3 fechou em baixa de 0,17%, aos 106.279,37 pontos. Fraco, o giro ficou em R$ 21,4 bilhões na sessão. No mês, o Ibovespa sobe 4,32%, reduzindo as perdas do ano a 3,15%.

O ganho semanal sucede perda de 1,04% na anterior. Assim, nas últimas três semanas, o Ibovespa conseguiu avançar em duas, considerando a que ora chega ao fim, mostrando melhora em relação a uma sequência de cinco perdas semanais, iniciada ainda em fevereiro e que se estendeu à penúltima semana de março.

Em Nova York, os índices de ações também pisaram no freio nesta sexta-feira, embora reduzindo perdas perto do fechamento, em especial o Nasdaq (-0,35%), que havia subido quase 2% na véspera. Prevaleceu, na sessão, certa moderação do entusiasmo recente em torno da perspectiva para os juros americanos. Declarações de autoridades do Federal Reserve e dados mistos sobre o varejo e a produção industrial nos Estados Unidos, divulgados nesta sexta-feira, sugerem que a opção do Fed tende a ser, mesmo, de aumento de 25 pontos-base na taxa de juros na próxima reunião, em maio.

"O PPI (índice de preços ao produtor) americano, abaixo do esperado, tinha tracionado as bolsas globais, com as curvas de juros cedendo", diz Charo Alves, especialista da Valor Investimentos, referindo-se ao efeito da melhora nos indicadores de inflação sobre a perspectiva para os juros americanos. Para a B3, o grande destaque da semana foi a leitura do IPCA de março, abaixo do teto da meta oficial no acumulado em 12 meses, o que não ocorria havia alguns anos. "Nesta sessão, a Bolsa brasileira ficou mais perto do zero a zero, em calmaria natural: uma ressaquinha após alta forte (na semana)", acrescenta.

A alta no setor financeiro nesta sexta-feira foi liderada pelas ações de Itaú (PN 1,44%), Santander (Unit 1,13%) e Banco do Brasil (ON 1,71%), com Bradesco (ON 0,08%, PN -0,14%) na contracorrente no fechamento. Outro carro-chefe do Ibovespa, Petrobras encerrou o dia no positivo (ON 1,50%, PN 1,04%), em contraponto à perda de 0,88% em Vale ON. O dia foi misto para outros nomes do setor metálico, com CSN em queda aguda (ON -7,35%) e Gerdau (PN) em alta de 0,81% no encerramento.

O dólar, por sua vez, perdeu força nas duas últimas horas do pregão e emendou nesta sexta-feira a quarta sessão seguida de baixa. Operadores atribuíram a nova rodada de apreciação do real a fatores técnicos, com forte pressão vendedora no mercado futuro, em especial de estrangeiros, que deram continuidade ao movimento de desmonte de posições cambiais defensivas visto nos últimos dias.

Entre mínima a R$ 5,8934 e máxima a R$ 4,9646, a moeda encerrou o dia em queda de 0,23%, cotada a R$ 4,9151 - menor valor de fechamento desde 8 de junho de 2022 (R$ 4,8901). A divisa encerra a semana com perda de 2,83%, o que levou a desvalorização acumulada em abril para 3,03%. No ano, o dólar recua 6,91%.

O real, ao lado do peso colombiano, foi a única moeda relevante entre emergentes e de países exportadores de commodities a escapar do movimento global de fortalecimento da moeda americana, em dia marcado por aumento das apostas em alta de 25 pontos-base na taxa básica de juros americana em maio e correção dos ativos de risco, após piora das expectativas de inflação nos EUA e fala dura de dirigente do Federal Reserve (Fed, o BC americano).