Empresas globais brasileiras ampliam operações no Cazaquistão

Guilherme Kolling, de Astana (Cazaquistão)



Empresas brasileiras globais, com operação em diversos países e continentes, manifestaram, nesta quinta-feira (13), que planejam ampliar sua atuação no Cazaquistão. Com a presença de dezenas de lideranças governamentais que atuam na área do desenvolvimento econômico do país da Ásia Central, executivos que representam no exterior grupos como Tramontina, do Rio Grande do Sul, e WEG, de Santa Catarina, fizeram um panorama da atuação no Cazaquistão e projetos de ampliar suas operações.

Por ora, as iniciativas vão desde a ampliação de escritórios de representação e serviços no Cazaquistão, caso da WEG, que apresentou seu amplo portfólio na área de energia, o que inclui motores e até equipamentos para geração de energia eólica.A Tramontina enviou o chefe de vendas ao exterior, Sergey Chulnov, que atua em Riga, na Letônia, e foi ao Cazaquistão participar do evento. A empresa quer ampliar o portfólio de produtos vendidos no país da Ásia Central, indo além da linha de talheres e incluindo também itens para jardinagem. Uma reunião paralela tratou de reunir possíveis atores locais que poderão ajudar na distribuição dos produtos da Tramontina.Aém de WEG e Tramontina, a Embraer também participou do encontro com o diretor regional de vendas Vadims Fokins, que atua na Holanda. A gigante brasileira foi provocada por integrantes do governo cazaque a analisar possíveis formas de crescer no país. A fabricante de aviões, de São José dos Campos, já atua no Cazaquistão, tendo aeronaves que integram a frota da Astana Airlines e atuam em voos regionais no país.De forma remota, do Brasil, também estiveram presentes o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), Mario Cezar de Aguiar, e Mauro Bellini, executivo da a Marcopolo – a fabricante de ônibus de Caxias do Sul também foi instigada a avaliar vantagens competitivas para instalar uma unidade no Cazaquistão.equivalente à CNI no Cazaquistão. Além da reunião oficial, com a presença de mais de 40 pessoas, houve ainda encontros paralelos pontuais, para que demandas fossem atendidas com mais especificidade, e também para a promoção comercial entre Brasil e Cazaquistão, a fim de viabilizar o aumento do comércio exterior entre os dois países.Em alguns casos, não foi possível fechar negócio, caso do suprimento de matérias-primas para a indústria de fertilizantes no Brasil. A produção no Cazaquistão ainda é incipiente, embora o país tenha grandes reservas no subsolo. Seria preciso fechar parcerias com grupos estrangeiros que atuassem no Cazaquistão e, com experiência e tecnologia, acelerassem a produção.Outro desafio é logístico. Neste aspecto, Andrey Kokoulin, chefe de distribuição da WEG que atua em Almati, maior cidade do Cazaquistão, sugeriu a organização de parcerias para reduzir custos e entraves logísticos, observando que as mercadorias levam 45 dias para ir do Brasil ao Cazaquistão.Outro tema que continuará a ser trabalho é a operação de alguma empresa brasileira interessada em instalar usina para processar cana-de-açúcar, item que já havia sido citado na agenda do Cazaquistão.