Em Brasília, FNP vai defender manutenção do ISS na reforma tributária

Pedro Carrizo, especial para o JC

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e o Governo Federal se reuniram nesta quarta-feira (12), em Brasília, para dar início às discussões sobre o modelo ideal de reforma tributária. Quatro representantes técnicos da FNP participaram das discussões e, no primeiro encontro do ano, foi definida a agenda de trabalho da comissão.



Durante as próximas reuniões, a entidade quer convencer o Executivo sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 46/2022, em detrimento das PECs 45/2019 e 110/2019, que são tidas como as bases da reforma tributária pela maioria dos parlamentares.



“Nosso entendimento é que a PEC 46 é muito mais factível e que pode ser implementada de imediato, sem necessidade de período de transição”, defende o secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, integrante da comissão da Frente Nacional dos Prefeitos que viajou a Brasília.



A PEC 46/2022 tem sido a nova menina dos olhos dos grandes municípios, inclusive de Porto Alegre, pois diferente das outras propostas, não extingue o ISS, de recolhimento municipal, e também mantém a cobrança estadual do ICMS. O texto padroniza o ISS em todo Brasil e substituí mais de 5 mil legislações municipais para criar uma regra nacional única. A alíquota do ISS seguiria sendo definida pelos municípios e o recolhimento do tributo seria no destino da compra, ao invés da região onde a empresa está sediada, como acontece hoje.



A mesma regra vale para o ICMS: unifica-se as 27 legislações estaduais em uma única lei federal, e cada estado define sua alíquota. “Não há uma unificação dos tributos na PEC 46, mas uma simplificação do arcabouço legal como um todo, o que melhora a produtividade do País”, diz Fantinel, que também é vice-presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf).



Já são mais de 120 entidades que manifestaram apoio à proposta, segundo o secretário, mas ainda é necessário sensibilidade do Governo Federal para endossar a reforma tributária defendida pela FNP. As reuniões com o Palácio do Planalto também terão um papel de convencimento sobre a PEC 46, afirma.



Mesmo assim, o governo Lula já indicou que deve aproveitar partes da PEC 110/2019, que está no Senado, para diminuir resistências dos senadores à reforma tributária, e usar como base a PEC 45/2019, que está na Câmara dos Deputados.



A PEC 45 unifica cinco grandes impostos em apenas um, o IBS, de recolhimento da União, estados e municípios - cada ente recolhendo conforme a fixação das alíquotas. Já a PEC 110 cria um modelo dual do Imposto de Valor Agregado (IVA), reunindo ICMS e ISS em um IVA Subnacional de recolhimento de estados e municípios, e um IVA Federal que unifica Cofins e Cofins-Importação, PIS e Cide-Combustíveis. Em ambas propostas são estipulados períodos de transição de até 20 anos.