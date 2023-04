Porto Alegre e Santa Maria recebem feiras com opções para quem quer investir em franquia

O cenário otimista para o franchising brasileiro em 2023, que projeta crescimento entre 9,5% e 12%* neste ano, é um dos fatores que leva muitos empreendedores a abrirem uma franquia. E, para mostrar as oportunidades de negócios e orientar os futuros franqueados, vários eventos voltados ao setor ocorrem no Rio Grande do Sul.

A FranchiseB2B abre o calendário, com edição nesta quinta-feira (13) em Porto Alegre e chegando a Santa Maria na sexta (14), ambas das 8h às 20h. Participam 43 marcas de atividades econômicas como saúde, beleza e bem-estar, serviços e outros. Entre as empresas gaúchas que estarão presente estão a Oak Café e a Espetiño, entre outras.

O evento ocorre em um formato diferenciado dos demais. No lugar de estandes, a feira é realizada em hotéis. Na Capital, ocorre no Plaza San Rafael Hotel, e em Santa Maria no Dom Rafael Premium. Entre as marcas presentes no evento, há opções com investimentos a partir de R$ 3 mil.

Para conhecer as oportunidades de franquias que se enquadram no seu perfil, os interessados precisam se inscrever antecipadamente no site franchiseb2b.com.br ou na hora do evento. Eles terão atendimento personalizado com os representantes das redes, podendo assim se informar sobre as redes nas quais desejam investir e esclarecer todas as dúvidas em uma conversa individual. A entrada é gratuita, perante a doação de dois quilos de alimento não perecível.

Ricardo Branco, responsável pela FranchiseB2B, conta que a FranchiseB2B é realizada em 33 cidades brasileiras, não só capitais, mas também no interior. No Rio Grande do Sul, além de Porto Alegre, a escolhida foi Santa Maria. “O interior é um mercado em crescimento, não só na parte populacional quanto o PIB. As pessoas estão saindo das capitais e indo para o interior”, afirma. A definição das cidades leva em consideração o índice de Cidades Empreendedoras 2022 (ICE), da Endeavor.

Além da conversa com os franqueadores, serão realizadas palestras com CEOs de marcas expositoras e especialistas em franchising. Para participar e receber um certificado ao final de todo o ciclo, os interessados também devem se inscrever previamente pelo site da feira, no qual consta a lista completa de palestrantes.

Em 2022, foram 16 edições da FranchiseB2B, com mais de 20 mil reuniões exclusivas. O fechamento de negócios foi superior a 500, movimentando R$ 4 milhões em vendas de unidades e gerando cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos.

*Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF)

Marcas presentes na FranchiseB2B confirmadas até esta quarta-feira:

Porto Alegre - AcquaZero, Agaxtur, Armazém Fit Store, Banana Food, Cakech, Contel, Detroit Steakhouse, Encontre Sua Viagem, Lavateria, Mulheres Habilitadas, Nubelle, Oral Brasil, Óticas Glasses, Pilão, Rap Chef, Seletus, Smart Comm, Suav, Thiago Samuel, Uniube, Visão Total e Zaplus Car.

Santa Maria - AcquaZero, Contel, Creamberry, Detroit Steakhouse, Encontre Sua Viagem, Nubelle, Only Mule, Quisto, Rap Chef, Seletus, Smart Comm, Suav, Supervisão, Thiago Samuel, Uniube e Zaplus Car





FranchiseB2B Porto Alegre

Data: 13 de abril de 2023 – quinta-feira

Horário: Das 8h às 20h

Local: Plaza San Rafael Hotel

Endereço: Avenida Alberto Bins, 514, Centro, Porto Alegre/RS

FranchiseB2B Santa Maria 2023

Data: 15 de abril de 2023 – sábado

Horário: das 8h às 20h

Local: Dom Rafael Premium

Endereço: rua Coronel Ernesto Beck, 1.826, Centro, Santa Maria/RS