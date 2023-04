Piccadilly inaugura nova loja no México e projeta 25 unidades no exterior neste ano

A Calçados Piccadilly segue com o projeto de expansão internacional da marca e está inaugurando a segunda unidade da franquia no México na cidade de Culiacán. Já são 11 operações da fabricante gaúcha de calçados e acessórios femininos no exterior, além de 28 no Brasil.

Em fevereiro, a marca inaugurou uma franquia nas Filipinas , no Sudeste da Ásia. A projeção até o final do ano é abrir mais 13 lojas internacionais, tanto na América Latina quanto no continente asiático, totalizando 25 operações licenciadas. Seguindo o padrão das novas lojas no Brasil, as unidades do exterior ficam localizadas em shoppings e seguem o novo conceito desenvolvido pela marca para o seu modelo de franquias.

“A marca está presente em mais de 100 países e seguimos ampliando nossa atuação no canal monomarca. No Brasil, por meio de franquias, e no exterior, por meio de lojas exclusivas e licenciadas, como a nova que abrimos no México”, ressalta Bruna Kremer, gerente de Exportação da Piccadilly.

No Brasil, a Piccadilly está presente no Rio Grande do Sul, São Paulo, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Pará, Paraíba, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Fora do País, além do México, a rede possui ainda lojas no modelo de licenciamento localizadas em países como Equador, Peru, República Dominicana, Ilhas Reunião (departamento ultramarino da França) e Filipinas.