Bolsas da Ásia fecham em alta moderada, à espera do índice CPI dos EUA

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta moderada nesta quarta-feira (12) com investidores à espera de novos dados de inflação dos Estados Unidos que deverão ajudar a determinar a trajetória dos juros do país.O índice acionário japonês Nikkei subiu 0,57% em Tóquio, a 28.082,70 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,11% em Seul, a 2.550,60 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,12% em Taiwan, a 15.932,97 pontos.Na China continental, o Xangai Composto teve alta de 0,41%, a 3.327,18 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 0,36%, a 2.147,16 pontos.A exceção foi o Hang Seng, que caiu 0,86% em Hong Kong, a 20.309,86 pontos, pressionado por ações de tecnologia.Investidores na Ásia e em outras partes do mundo aguardam novos números da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que serão divulgados no meio da manhã (horário de Brasília) e têm forte influência na política de aperto monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).Desde o fim da semana passada, a expectativa é de que o Fed eleve juros em mais 25 pontos-base na reunião de maio. À tarde, será conhecida a ata do último encontro do BC dos EUA.