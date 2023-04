Maioria das Bolsas da Ásia fecha em alta após CPI chinês e manutenção de juro sul-coreano

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira (11) após dados da inflação chinesa mais fracos do que o esperado e o banco central sul-coreano deixar seus juros inalterados.Liderando os ganhos na Ásia, o Kospi subiu 1,42% em Seul, a 2.547,86 pontos, depois de o BC sul-coreano manter seu juro básico em 3,50% pela segunda vez consecutiva, enquanto o japonês Nikkei avançou 1,05% em Tóquio, a 27.923,37 pontos, o Hang Seng voltou do feriado de Páscoa com ganho de 0,76% em Hong Kong, a 20.485,24 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,24% em Taiwan, a 15.913,88 pontos.Na China continental, os mercados encerraram o pregão sem direção única e com leves variações: o Xangai Composto recuou 0,05%, a 3.313,57 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,14%, a 2.139,48 pontos.Dados oficiais mostraram que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) chinês desacelerou para 0,7% em março, ante 1% em fevereiro, ficando abaixo da projeção de economistas e atingindo o menor nível desde setembro de 2021.OceaniaNa Oceania, a bolsa australiana retornou também do feriado de Páscoa em tom positivo. O S&P/ASX 200 avançou 1,26% em Sydney, a 7.309,90 pontos, maior patamar em cerca de um mês.