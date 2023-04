Confira as startups que participam do desafio:

O SebraeX vai apoiar 130 startups gaúchas no Gramado Summit, que acontece na próxima semana. A estratégia da instituição no evento inclui conteúdo, conexão e incentivo financeiro direto a projetos inovadores.

Com 180 m², o Espaço SebraeX será um dos pontos de encontro da feira, com espaços colaborativos para coworking, reuniões privadas e auditório. "A exemplo do South Summit, temos consolidado a marca SebraeX como um dos principais agentes de fomento ao empreendedorismo e à inovação do Estado. Os resultados e a crescente sinergia com os demais parceiros mostram que estamos no caminho certo", explica o coordenador estadual de Projetos de Inovação e Startups do Sebrae RS, Alcir Cardoso Meyer.

Desafio Like a Boss

Uma das ações é o tradicional Sebrae Like a Boss, que irá reunir 14 startups do Rio Grande do Sul para o desafio de pitches. Nos embates diários, sempre às 10h das 12h, às empresas serão avaliadas em critérios como Inovação, Mercado, Equipe, Finanças, Modelo de Negócios e Potencial para Internacionalização. A grande final ocorre na sexta-feira (14).