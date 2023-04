Stellantis comercializa 143 mil veículos em 2022 no Brasil

A Stellantis, montadora de carros, encerrou o primeiro trimestre do ano na liderança do mercado de automóveis e comerciais leves no Brasil, Argentina e América do Sul. No Brasil, a empresa superou a marca de 143 mil veículos comercializados no acumulado do ano, com uma participação de mercado de 32,7%. Quatro modelos produzidos pela Stellantis estão entre os 10 mais vendidos no país: Fiat Strada, a campeã nacional de vendas, Jeep Compass e os Fiat Argo e Mobi.



Na Argentina, as vendas da Stellantis somaram 36 mil unidades, com 31,8% de participação no trimestre. A empresa também liderou o mercado no Chile em março, com 5.020 unidades comercializadas e 13,37% de participação.





A Fiat fechou o mês de março mais uma vez como líder de mercado, com 22,1% de participação nas vendas e 41.448 unidades emplacadas. Com este desempenho, a marca pode comemorar também o primeiro lugar no acumulado do ano tanto no mercado em geral (22% de participação com 96,6 mil unidades) quanto nos segmentos de Hatches (24,3%), Picapes (44,9%) e Vans (36,7%). A picape Fiat Strada é o veículo mais vendido no Brasil, com 23.772 unidades emplacadas de janeiro a março.



A Jeep encerrou o primeiro trimestre como a marca líder entre os SUVs, com 19,6% de participação e 31.770 carros vendidos. Além disso, fechou o acumulado do ano como a sexta marca mais vendida do país, considerando todos os segmentos, com 7,2% de participação de mercado. Líder absoluto entre os SUVs médios, o Jeep Compass bateu o seu recorde histórico mensal de vendas em março, com 6.987 unidades comercializadas e 48,1% de participação entre os C-SUVs. Com este resultado, o modelo foi o SUV mais vendido do Brasil no acumulado do ano, com 15.556 unidades vendidas.





O desempenho da Stellantis no trimestre se completa com mais de 12,3 mil unidades vendidas das marcas Peugeot e Citroën, além de 2.433 unidades da picape Ram emplacadas, conquistando o segundo lugar entre as marcas premium.