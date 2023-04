Ibovespa busca recuperação com ações ligadas a commodities apesar de queda em NY

Agência Estado

O Ibovespa opera nesta segunda-feira (10) totalmente descolado de Nova York onde as bolsas caem. Há pouco, o índice Bovespa tocou a marca dos 102 mil pontos, tentando zerar a queda mensal. Em dia de valorização do dólar ante o real, chama a atenção a alta de algumas ações ligadas à moeda norte-americana e às commodities. Só as duas mais representativas - Vale e Petrobras - avançam quase 2%, enquanto as demais do segmento metálico sobem acima de 3%, com algumas se aproximando dos 4% (Gerdau, Usiminas e CSN).Segundo o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, o investidor parece olhar mais para o quadro externo, especificamente para o dólar, em meio a expectativas de alta dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) após o payroll (dado de emprego) forte. "Aqui tem muitas ações de empresas com cotações em dólar que se beneficiam e ganham fôlego", diz.Na sexta-feira (7), quando os mercados aqui e no exterior ficaram fechados, foi divulgado o relatório de emprego dos EUA. A economia do país criou 236 mil empregos em março. O resultado ficou abaixo da expectativa do Projeções Broadcast, cuja mediana era de geração de 240 mil empregos. Já a taxa de desemprego dos EUA caiu para 3,5% em março, de 3,6% em fevereiro e também ante 3,6% das estimativas.O Ibovespa sobe depois de cair nos dois últimos pregões seguidos. Com isso, fechou a semana encerrada na quinta-feira em baixa de 1,04%, dado que na sexta a B3 ficou fechada. Na quinta, cedeu 0,16%, aos 100.820,69 pontos.A agenda do dia é esvaziada, mas o investidor ficará de olho em eventuais sinais fiscais na entrevista que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz nesta manhã pelos 100 dias de governo, que terá a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aliás, os dois viajam amanhã para a China. Por isso, há dúvidas se de fato o projeto do novo arcabouço fiscal será enviado à Camará até esta terça-feira, como prometido.Isso porque há dúvidas se de fato o projeto está pronto e o governo Lula estuda vincular os pisos previstos na Constituição federal para aplicação de recursos do Orçamento em saúde e educação a uma regra de gasto por habitante."Acho que a entrega do arcabouço nesta semana não acontecerá. O texto parece que não está pronto, há problemas que não seriam simples de serem resolvidos. A expectativa é baixa de que seja entregue dentro do prazo ao Congresso", avalia Laatus.Às 11h04, o Ibovespa subia 0,90%, aos 101.730,58 pontos, ante máxima aos 102.195,62 pontos, quando avançou 1,36%. No mês, cedia 0,15%. Em Nova York, a maior queda de 1,17% (Nasdaq). O dólar à vista subia 0,50%, a R$ 5,0832.