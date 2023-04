Dólar sobe após payroll dos EUA e com sinal de envio de arcabouço ao Congresso até dia 15

O dólar ficou volátil nos primeiros negócios, mas subia e renovou máxima na manhã desta segunda-feira (10), diante do fortalecimento no exterior ante moedas rivais e também frente a outras divisas latino-americanos ligadas a commodities. Os investidores ajustam posições na esteira do payroll (dado de emprego) misto nos EUA divulgado durante o feriado na sexta-feira e de um aumento de apostas em alta de 25 pontos-base pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na reunião de maio.



Os investidores digerem também o avanço das projeções para o IPCA deste ano e em 2024 no boletim Focus, divulgado mais cedo. De outro lado, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou queda de 0,34% em março, após uma elevação de 0,04% em fevereiro e maior que a mediana negativa de 0,09%, de acordo com as instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast. Agora, o IGP-DI passa a acumular uma redução de 0,25% no ano e, em 12 meses, recuo de 1,16%. Já o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou a 0,70% na primeira quadrissemana de abril, após encerrar o mês de março com alta de 0,74%.



No exterior, os retornos dos Treasuries recuam, após subirem na sexta-feira com o payroll, em sessão encurtada pelo feriado americano. O payroll apontou a criação de 236 mil empregos em março, abaixo da expectativa do Projeções Broadcast (240 mil empregos), e uma queda na taxa do desemprego nos EUA, a 3,5% em março, de 3,6% em fevereiro.



Os investidores operam na expectativas pela apresentação do novo arcabouço fiscal do governo Lula ao Congresso, em meio aos 100 dias de governo completados hoje.



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que o texto do novo arcabouço fiscal será enviado ao Congresso junto com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), que precisa chegar ao Legislativo até o dia 15, no fim desta semana. "Vai junto com a LDO, como anunciado há um mês", respondeu Haddad, ao ser questionado por jornalistas, na entrada no Ministério da Fazenda, sobre a data de envio do arcabouço.



Na semana passada, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o texto da regra fiscal chegaria à Câmara até esta terça-feira (11).



O presidente Luiz Lula da Silva reúne-se às 10 horas com ministros, antes de viagem à China nesta terça-feira. Sua comitiva inclui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles ficam por quatro dias no país asiático e irão depois a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, com retorno previsto ao Brasil no domingo, 16.



Nos próximos dias, as atenções ficarão no IPCA de março, nesta terça-feira, e no CPI dos EUA, na quarta-feira. As reuniões de Primavera do FMI e do Banco Mundial também iniciam nesta segunda-feira em Washington e serão monitoradas, principalmente a participação do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, que representará o governo brasileiro, e do secretário de Políticas Econômicas, Guilherme Mello.



Às 9h44, o dólar à vista subia 0,40%, a R$ 5,0784. O dólar maio ganhava 0,48%, a R$ 5,0950.